足總一致通過冠名「中國香港」　會員投票前獲總幹事「溫馨提示」

香港足球總會周五（3日）於周年會員大會上通過，將更改沿用多年的原有名字，按港協暨奧委會建議，改名中國香港足球總會。

現足總主席貝鈞奇在會後透露，自己或不會爭取連任。



港協暨奧委會早前去信轄下體育總會，要求所有體育總會今年7月前冠用「中國香港」，否則未必符合資格獲資助。

足總今召會周年大會，第13項議程為討論及接納「香港足球總會有限公司」改名「中國香港足球總會有限公司」；英文名字則由「The Hong Kong Football Association Limted」轉為「The Football Association of Hong Kong, China Limited」。然而大會上未見有任何討論，總幹事袁文川更溫馨提示會員「希望大家用綠色（贊成牌）」，議案最終獲一致通過。

足總在周年會員大會一致通過冠名「中國香港」。（袁志浩攝）

香港足球總會於1914年正式成立，初期曾稱「香港腳球總會」，但現有名稱自1954年註冊以來，已沿用至少近70年。足總主席貝鈞奇表示，是次改名是「基本要做的功夫」，一切順其自然，「按基本法指引，所有總會去參加國際賽都用中國香港，只是我們一直無梳理。」

他透露，足總需處理繁複手續，包括到公司註冊處、銀行改名，也會更改會徽、信封信紙及港足球衣徽章，但相信花費有限，也在於限期前完成。「會徽的話，將在白色外圈的香港字樣旁加上中國；球衣則會有少少不同，需多花時間更改，惟在明年亞洲盃決賽周前一定完成。」

貝鈞奇又指，按照程序，足總必須在會員大會通過改名後，才通知國際足協與亞洲足協，但認為問題不大，「這是（香港）特區應做的事，他們不會刻意反對。」

貝鈞奇暗示或會不連任足總主席。（袁志浩攝）

足總會長、主席、各兩名與球會有聯繫及無聯繫的董事，均將在今年完成任期，並預計於6月底進行換屆選舉。現主席貝鈞奇於2019年首度上任，在規例上仍可連任一屆（4年），他雖稱對自己是否參選「保持秘密」，但指自己事務繁忙，「要幫足球（界）的話，什麼位置也可以，不做主席、董事也能繼續服務。」

被問到現足總副主席霍啟山是否會負起更多足總工作，他同意「要讓年青人做多點」，「我年紀大，鞠躬盡瘁，長江後浪推前浪，必須（有人）接班」，又暗示「通常7月1日前要新官上任」。