NBA｜灰熊宣布莫蘭特再停賽至少4場　警方因證據不足決定不起訴

孟菲斯灰熊官方宣布，近日受負面消息纏身的主將莫蘭特（Ja Morant），將再停賽至少4場。不過，好消息是警方因證據不足，不會對他在夜店持槍一事起訴，意味着他不會因此而惹上更大官非和懲罰。



莫蘭特早前被控毆打17歲少年及持槍威脅，他團隊否認全部控罪後，其本人竟於上周六（4日）的Instagram直播中亮出槍枝，事件震驚各界，並馬上遭到灰熊隊停賽。

莫蘭特在直播中突然亮出手槍。（Twitter）

日前雖然傳出他可能因觸犯法律而被停賽50場，不過格倫代爾（Glendale）警方於周四（9日）表示，因證據不足並不會起訴莫蘭特。

警方在聲明中表示：「在涉事當晚，警方並沒有收到任何來自夜總會關於持有武器的電話，隨後也沒有關於騷亂的報告，以及任何來自市民及夜總會的投訴。今次調查亦得出結論，沒有人受到槍枝或其他威脅，事實上警方也沒找到任何槍枝。」

「儘管這段影片有足夠理由讓我們展開調查，但並沒有足夠證據指控有人犯罪。在我們的司法制度下，除非另有證據，否則所有人都被定為無罪。」

不過雖然警方決定不起訴這名球星，但灰熊隊官方仍發表聲明，宣布他將缺席至少4場賽事。目前NBA聯盟仍在調查這項事件，未公布會否再作任何處分，包括停賽或罰款。

老將及美媒建議找老大哥護航

曾為灰熊效力的丹尼格連（Danny Green）曾表示，球隊應為他找一兩名老將來推動莫蘭特成長。「灰熊有很多球員喜歡待在家中並專注籃球，不過莫蘭特是喜歡出外尋找刺激的球員之一，他有時很喜歡去出席派對，我不是說他是唯一一個，但他是少數人的其中之一。」

莫蘭特或許需要一名老大哥來帶領他。（路透社）

此前美國著名記者Marc J. Spears亦提到，灰熊可以考慮簽下老將安東尼（Carmelo Anthony），因為以他的經歷，能夠給予莫蘭特最好的建議。

安東尼在去年的《Million Dollaz Worth of Game》中，曾坦言自己在2008年前開始成為聯盟中的「反派」，場內場外都有過許多負面新聞，包括藏有大麻、打架、酒後駕駛、向女友吐口水、在球場上大亂鬥等等，「我不知道如何成為一名英雄，但我知道如何成為一名反派。這是我唯一知道的事情。但隨着我年齡增長，在聯盟裏打了四五年，我開始意識到，我應該可以改變這件事。」

後來安東尼的母親和當時的妻子，以及隊友等都開始保護他，並參與到他的生活當中，讓他有問題的朋友搬出其屋子，讓安東尼更專注於籃球之上，遠離那些影響他的事物。

因此最後該名記者亦寫道：「我建議灰熊應簽下安東尼，然後讓他更衣室內的儲物櫃就安排在莫蘭特旁邊。」