足球｜報告指黑人領隊僅佔4.4%　迪科爾：「我想改變這一切」

足球這項運動向來以公平聞名，不管你長得高還是矮，哪怕是跑得慢，只要有一技之長，在足球場上也能找到屬於自己的一席之地。

也正因如此，膚色與人種在足球來說影響不算太大，不過反過來說：歐洲足球球壇裏，你能數出多少個黑人領隊？



Black Footballers Partnership（BFP）是一個由現役及退役黑人球員所組成的組織，據英國廣播公司（BBC）在周二（7日）的報道，他們本周發表一份報告，表示與上一年相比，黑人在領隊職位的人數僅增加了8人，由2022年1338人中的48人（3.7%），增至2023年1304人中的57人（4.4%）。

報告還指出，新聘用的黑人員工人數，從325個新職位中的21人（6.5%），增加到379個新職位中的26人（6.9%）——這使得黑人的職業生涯規劃變得困難。

曾為熱刺、韋斯咸、新特蘭等球會效力過的迪科爾，球會生涯各項賽事曾攻入超過300球。（Getty Images）

「見到這些數字是讓我想為這一切作出改變的原因之一。」去年宣布退役且目前正執教熱刺U18的迪科爾（Jermain Defoe），在接受Sports Desk Podcast訪問時表示。「老實說，我知道這個數據（4.4%的領隊相關職位）說起來真的很令人沮喪，因為我們好像已經談論這個話題很多年了。」

「我跟費迪南（Les Ferdinand）、伊恩胡禮（Ian Wright）、班尼斯（John Barnes）、蘇甘保（Sol Campbell）和約基（Dwight Yorke）這些球員談過，他們已經結束球員生涯多年，並想要成為教練或是領隊職位，但都無法得到機會。」他續說道。「如果我能作為一個榜樣，那下個世代的黑人球員就能考慮退役後成為教練或領隊，但老實說目前我們看到的數據十分驚人。」

BFP的報告中還指出，對比起只有4.4%領隊是黑人的數據，目前英超聯賽中多達43%的球員為黑人，各足球聯賽中則有34%球員為黑人。

阿仙奴名宿伊恩胡禮目前主要活躍於英國的電視及電台節目。（Getty Images）

「有時候人會感到沮喪，他們不想浪費自己的時間。」迪科爾說道。「我曾跟不少球員談及過領隊執照的事情，然後我聽到他們跟我說：『那有什麼意義？我不想浪費自己的時間去考取執照，然後又沒有機會去執教。所以這一切都毫無意義，我寧可進入媒體去尋求機會。』

現時執教水晶宮的前阿仙奴名宿韋拉，在上月初亦曾公開談到這個話題，因為他是目前英超男女子聯賽中，唯一一名黑人教頭。

「這讓我感到很困擾，我覺得很難以理解，」韋拉說道。「我覺得這顯示一切還有很漫長的路要走。」

韋拉是目前英超男女子聯賽中，唯一一名黑人教頭。（Getty Images）

BFP在發表該份報告之後，英足總表示會「堅定地確保英格蘭足球能真正反映我們現代及多元化的社會」，英足總於2020年開始推行「多元化足球」——一項旨在解決英國足球比賽中種族不平等問題的指令——不過現時擔任昆士柏流浪足球總監的費迪南則表示，這些數字反映出這個行動已經失敗。

「我願意從底層開始，就像我在青訓學院時一樣。當我努力地完成我的執照課程後，我就會去尋求機會。」不過儘管如此，迪科爾也認為自己想要成為英超領隊的這個目標「很難實現」。