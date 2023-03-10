歐霸｜曼聯潰敗後原陣出擊成功反彈　坦赫格：球隊態度正確

曼聯上周經歷「晏菲路慘案」後，在主場重新出發，歐霸盃16強首回合鬥西甲的貝迪斯。曼聯主帥坦赫格今仗派出與上場慘敗一模一樣的正選，結果紅魔鬼今仗踢出士氣，以4：1大勝一場，而被受批評的般奴費南迪斯，坦帥賽後亦出言維護。



上周末在英超7球慘敗予利物浦腳下，相信曼聯球迷們也不願多提，紅魔鬼在奧脫福周四（9日）深夜在奧脫福重新出發，歐霸16強首回合對貝迪斯。

經歷大敗後，以為主帥坦赫格今仗會大換血，豈料以原形出戰，坦帥賽前解釋原因：「這是一場重要的賽事，我們想取勝，所以派出最佳的陣容，球員們也有機會反底。」

雙紅會慘案後，坦赫格決定以原陣出戰。（Getty Images）

拉舒福特禁區內勁射破網，曼聯6分鐘已開紀錄，即使其後被李斯特城舊將艾約斯建功追平。曼聯換邊後繼續施壓，先由安東尼切入大位妙射得手，加上般奴的頭槌，紅魔鬼6分鐘連下兩城，韋格賀斯末段錦上添花，結果曼聯以4：1大破貝迪斯，一洗頹風。

曼聯成功反底，坦赫格當然高興，更大讚麾下的態度正確，「球隊在上﹑下半場發揮同樣出色，雖然球隊上半場有機會領先3：0，但我們依然取得精彩的入球。球隊在今仗及時反彈，反映了我們不放棄的性格，這是正確的態度。」

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曼聯以原陣反底，主帥坦赫格盛讚球隊有性格。（Getty Images）

坦帥讚般奴但一點要注意

在「雙紅會」因態度不積極，而被名宿及球迷抨擊的般奴，今仗依然戴上隊長臂章，並獻上一個入球，他更被獲選為今仗最佳球員。坦赫格同樣盛讚這名葡萄牙國腳的表現，「我認為他（般奴）是今場最佳球員，他展示了自己的性格，即使墜後一點亦無損他的發揮，交出一個又一個的美妙傳送。」

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般奴費南迪斯今仗有進賬，更被坦赫格盛讚。（路透社）

下半場中段，曼聯在前場逼搶，般奴衝向對方門將哥迪奧巴禾時沒有收腳，照樣飛鏟，並踢中對膝頭，立即惹來貝迪斯球員的不滿，坦赫格亦勸說需要好好控制自己，「他（般奴）的熱誠是無庸置疑，但有時都需要控制一下，過份勇悍或會成為自己的弱點，熱誠與魯莽只是一線之差。」

般奴逼搶時飛鏟踢中對方門將巴禾，坦帥提醒他要控制自己。（Getty Images）

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