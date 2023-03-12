英超｜利物浦2023年作客已輸4場　高普坦承失去一大優勢：很擔憂

利物浦上輪英超在主場以7：0大炒曼聯後，今周隨即作客以0：1敗予般尼茅夫，令紅軍的作客戰績繼續未如人意；射失十二碼的沙拿也在今仗留下英超生涯一個不光彩的數據。

對於紅軍的情況，高普坦承擔憂。



利物浦敗予般尼茅夫，當中穆罕默德沙拿射失十二碼，更是他在英超首次射十二碼不中目標；這場敗仗也令紅軍在2023年展開至今的6場作客英超賽事中，有4場都輸波，除了般尼茅夫外，先後敗予賓福特、白禮頓及狼隊，例外則是以2：0擊敗紐卡素及作客以0：0賽和水晶宮。

沙拿對般尼茅夫意外射失十二碼，利物浦最終一分未得。（路透社）

利物浦在周六的英超賽事後，暫時排在積分榜第五，惟單計作客戰績僅排第十，主場賽績則高踞第三位，高普坦承這反差令他擔憂。

「是的，我很擔心，我有留意到的。單計主場成績，我們在前四名，但作客戰績則連歐洲賽資格也拿不到。這種情況背後總有其原因，即使在主場，我們也應拿到更多分數，更不說作客了。」

利物浦表現大起大落，高普坦承情況令他擔憂。（路透社）

高普續指，利物浦過往表現較穩定，曾是一大優勢，「過去幾年，我們的主場和作客戰績差距並不太大，那是因為我們穩定地做對的事。以我們的球員質素，我們作客贏波的機會應該不錯的，但今季我們做得實在不足，這情況十分明顯。」

他期望本月底的國際賽期後，球員都能健康地回歸，「然後我們要應付最難應付的一周」，屆時紅軍將迎來連續三場的地獄賽程——先作客曼城、周中造訪車路士、最後主場對阿仙奴。