港超聯︱深水埗稱南區「六鬼陣」惹爭議　總監：搞波必須有火花

深水埗上場於菁英盃0：5不敵南區，官方Facebook專頁在賽後發文，稱結果難以接受，但以「6鬼陣」形容該場正選有入籍兵杜馬斯、外援基斯、慕沙、史提芬彭利拿、川瀨浩太及艾華的南區，並聲言「要復仇」及「用表現說話」。



南區今場除以佐佐木周取代艾華，續遣上述其餘5位球員擔正；而深水埗亦比上場多派兩名外援——奧力斯及陳灝，盡用外援名額。今場「劇本」大致跟去仗相近，南區上半場贏形勢，但兩翼多次傳中都無法轉化為射門，雙方半場再互交白卷。換邊後南區同樣憑杜馬思把握角球攻勢破門，深水埗近門三連射錯失黃金機會，南區終由史提芬彭利拿梅開二度，贏3：0。

杜馬思（下）為南區打開紀錄。（袁志浩攝）

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高俊基：搞波必須有火花 南區拒回應

深水埗主教練郭嘉諾未完場已返入更衣室，助教鄧冠研神情失落呆坐後備席，拒絕受訪。總監高俊基稱，球隊甘願受教訓、學習再進步，強調需要時間改善成績，更希望讓區內球迷知道有「深水埗」這支球隊。「626人入場不是少，希望下年會更好，大家給教練團多點耐性。即使香港劍擊隊、單車隊，也是由零開始。」

深水埗主帥郭嘉諾未完場已返回更衣室。（袁志浩攝）

「6鬼陣」的言論引起雙方球迷火花，比賽期間不斷「交流」，高俊基指該言論是源於大家當時很情緒化，「不要太認真，有時只是炒吓花生，有話題、互動，多點牙骹戰，否則沒人關注這場比賽。」

他又多謝每位關心本地波的人，稱有正負兩極的意見是好事，「這種火花是必須的，搞波就要這樣搞，而不是像朋友一樣踢場波，牽動不到場外情緒。任何建議，好的我們便接納，表達情緒的我們消化、未來用成績去回應。」

南區主帥鄭兆聰認為無需評價別人意見。（袁志浩攝）

至於南區主帥鄭兆聰則拒絕回應有關言論，「贏波是我們是目標，現在於聯賽有個好位置（第三位）。我只看自己球隊，不去評價別人的意見。」