連尼加遭BBC停職　王牌足球節目得返20分鐘　總裁預告「跪低」

連尼加（Gary Lineker）因一個批評英國政府做法猶如納粹德國的帖文，遭英國廣播公司（BBC）停職，事件引發軒然大波，足球界一致力撐這位足球名宿，令由他主持的足球王牌節目《Match of The Day》在沒有主持、沒有嘉賓、沒有旁述的情況下，縮減至只得可憐的20分鐘，遭網民和用戶狠狠批評。

BBC總裁戴維（Tim Davie）為此向付費用戶道歉，英國《每日郵報》更指，受到群眾巨大壓力下，相信BBC將會「跪低」讓連尼加復職。



連尼加遭BBC停職，樂得清閒入場觀看母會李斯特城的英超比賽。（Getty Images）

BBC足球王牌節目《Match of The Day》主持人連尼加在Twitter批評英國保守黨政府針對非法入境者的法案「與30年代的德國無異」，雖未直接提及「納粹」這敏感詞，但正正就是這個意思，作為英國政府轄下公營廣播機構，BBC隨即宣布連尼加暫時停職。

這個決定引來外界激烈反彈，足球界一致力撐連尼加，《Match of The Day》兩大嘉賓評述伊恩胡禮（Ian Wright）和舒利亞（Alan Shearer）、以至現場旁述員全部拒絕在周六的節目中亮相，連其他後備人選均向BBC說不，於是乎這個原定直播160至210分鐘的節目，在沒有主持、沒有嘉賓、沒有旁述的情況下大大縮減至20分鐘。

超級濃縮版的《Match of The Day》沒有播出招牌主題曲和開場白，節目一開始就是「英超精華」字樣，然後直接播出利物浦對般尼茅夫的片段，慣常的旁白被球迷背景聲音取代。

連尼加引發停職風波的帖文：

有球迷帶着「連尼加做首相」標語入場觀戰，支持這位被BBC停職的名宿。（Getty Images）

BBC總裁預告「跪低」

節目嚴重走樣，當然令觀眾大為不滿，總裁戴維承認這是BBC「艱難的一天」，「我們已經很努力地為這情況尋求解決方法」，他同時為節目混亂情況向觀眾致歉。即使受盡外界批評，戴維指他「絕對不會」辭職，又表示今次決定並未受到任何一方政治壓力。

今次事件令BBC陷入兩難局面，一方面連尼加坐擁觀眾和足球界支持，可謂眾怒難犯；與此同時作為英國政府旗下公營廣播機構，當員工公開提出反政府言論，又無法完全坐視不理。不過從外界近乎一面倒支持連尼加的反應，戴維似乎對下一步已有決定。

他接受BBC訪問時稱，「重新將連尼加帶回直播室，會是我的成就。我們一起為觀眾帶來世界級的體育節目，很抱歉今天（周六）我們未能做到。」