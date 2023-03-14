西甲︱加維未獲准註冊　巴塞與西甲賽會混亂持續　列強虎視眈眈

巴塞隆納超級新星加維（Gavi）早前已簽下長約留隊，事件最新卻出現轉折，令他未獲巴塞一隊註冊——西甲賽會以巴塞超出薪酬上限為由，拒絕將加維註冊為巴塞一隊成員，巴塞並不同意訴諸法庭，法官已批准巴塞請求，認為不讓加維註冊會對巴塞帶來「無可修補的後果」。可是西甲賽會指，巴塞在超過限期後才入紙上庭，拒絕受理。

這個公說公有理、婆說婆有理的混亂狀況，讓其他豪門球會以為有可乘之機，打算季尾搶走這位18歲西班牙新巨星。



加維。（Getty Images）

巴塞與西甲賽會的對峙已非一時三刻，自從巴塞因超出薪酬上限問題，屢被西甲賽會針對，雙方一直關係緊張，加維註冊問題只是劇情最新一章。

巴塞一度受嚴重財困影響，上季放走生招牌美斯，今季卻瘋狂增兵，一度因超出薪酬上限，多員新兵未能趕及西甲開鑼前登記。不過最終問題逐一解決，未見有任何不妥，他們今季在西甲表現亦算對辦，目前排在西甲聯賽榜首，領先排第二位的宿敵皇家馬德里9分之多。然而在註冊加維一事上，巴塞與西甲賽會再次針鋒相對。

巴塞隆拿今季在西甲回勇，在聯賽榜遙遙領先。（Getty Images）

西甲賽會以「巴塞已無薪酬空間」為由，拒絕接納加維登記為巴塞一隊成員，巴塞不同意此結論告上法庭，要求法官批准此子註冊解決事件。法官同意巴塞請求，西甲賽會一度根據法庭判決容許加維註冊，不過西甲賽會其後發現巴塞入紙上庭之時上訴期限已過，因此法官收回判決，讓沙維的合約回到原點——他仍是巴塞青年軍身份，合約餘下最後數個月。

如此一來，到今年6月加維合約期滿時，理論上任何球會也有權免費帶走這個巴塞超級新星。因此坊間立即傳出各大球會紛向加維打主意，即使他與巴塞「分手」的機會其實微乎其微。

因為加維就算未獲登記為巴塞一隊成員，他仍能以巴塞青年軍的身份，繼續為一隊上陣。以加維跟巴塞的關係，到合約屆滿時，再簽新約根本不成問題，畢竟這個18歲小將早前已簽下長約留隊，完全沒有離隊的打算，今次事件只不過是巴塞與西甲賽會之間的「風波裏的茶杯」。較大問題反而是，巴塞一再運用財技瘋狂增兵，加上被爆出「收買球證」醜聞，形象一落千丈，難以修復。