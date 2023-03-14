跳高名將科士貝利逝世　發明「背越式」跳法改寫整個運動

每逢國際賽事，基本上所有跳高運動員都是採取「背越式」姿勢，在1968年墨西哥奧運之前，其實並非如此。

一切都是要拜一個人所賜——美國選手科士貝利（Dick Fosbury）。「背越式」的英文名稱，正是「科士貝利跳」（Fosbury Flop），他剛剛與世長辭，享年76歲。



美國跳高傳奇科士貝利逝世，終年76歲。（Getty Images）

跳高運動起源於19世紀蘇格蘭，運動員最初以跨越式或剪式跳（亦即是鉸剪腳）起動，1896年首屆現代奧運會男子跳高已被列為比賽項目，女子跳高則在1928年成為奧運項目，為其中一個最早接受女選手的運動之一。之後多個運動員在兩大動作派別屢作改良，惟突破點直到1968年才出現。

1968年美國選手科士貝利以他獨創的「背越式」跳法，越過2.24米，創下當時的跳高奧運紀錄，奪得墨西哥奧運金牌。自此之後，全球跳高選手紛紛仿傚他的跳法，改變整個跳高運動。

背越式跳法已成為跳高運動標準。（資料圖片／張浩維攝）

「一個真正的傳奇」

他的經理人Ray Schulte在社交媒體公布，科士貝利周日離世的消息，「我以沉重心情宣布，我的長年好友兼客戶科士貝利在淋巴瘤復發不久之下，周日早上安詳離世。一眾友人和全球支持者將非常懷念他。一個真正的傳奇和所有人的朋友。」

科士貝利早在校園年代，已經在教練們鼓勵下以實驗性質嘗試「背越式」跳法，大學年代跳法已相當成熟和穩定。1968年墨西哥奧運決賽，只有3位選手成功跳過2.20米，科士貝利是唯一一個全部首跳便成功的選手。科士貝利一跳越過2.22米，到2.24米時，他頭兩跳均失敗，至第三跳終於越過，創下新奧運及美國紀錄。由於另外兩位選手均未能挑戰，已穩奪金牌的科士貝利，曾挑戰2.29米，力求打破2.28米的世界紀錄，惟未能成功。

即使未能擁有世界紀錄，科士貝利自創的「背越式」跳法從此改變跳高，被視為史上最偉大的田徑運動員之一，美國名將米高莊遜（Michael Johnson）形容：「他以一種當時看來像是瘋狂的技術，永遠改變整個運動，並以成績來證明，自此成為運動的標準。」

美國田徑總會發聲明稱，「科士貝利逝世，我們的運動失去一個真正的傳奇和創新者。他發明了科士貝利跳，成為1968年奧運冠軍，他的整個人生也為運動員發聲，科士貝利的傳奇以一路流傳下去。」