港超聯︱傑志爆冷負大埔榜首優勢收窄　朱志光：對手風流波好好踢

港超聯出現「讓冠」戲碼，在積分榜排第二位的理文雖然昨日失分，但榜首的傑志今天（19日）爆冷不敵和富大埔，無法拉開積分，兩軍很有機會要鬥到煞科日直接交鋒，才有機會決出今季港超冠軍。



聯賽次席的理文今輪失分，傑志本有機會擴大榜首優勢，外界普遍預計「藍鳥」能輕鬆擊敗大埔，但「綠戰士」早段以中鋒保連奴令周緣德吃盡苦頭，多次背身「食身位」成功，更一度擺脫對手單刀，令周緣德情急下攔截被罰黃牌。

大埔18分鐘更先開紀錄，後衛加比爾遠柱接應角球頭槌二傳，引發門前一輪混戰，保連奴加一腳破門成1：0。傑志隨即換入身高更有優勢的羅素，令已入圍港足友賽初選名單的周緣德，在主帥安達臣面前只踢了26分鐘就遭換走，最終更落選決選名單。

周緣德只踢了26分鐘就被換走。（袁志浩攝）

下半場早段大埔靠羅振庭護空門力保不失，戰至60分鐘再入一球，保連奴反擊用速度壓過羅素，半單刀挑射保羅得手至2：0，現場大埔球迷一度高呼「Let's go Lee Man Let's go」，諷刺「藍鳥」未能把握機會於積分榜拋離理文。

保連奴梅開二度，令傑志後防十分頭痛。（袁志浩攝）

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雖然傑志67分鐘由明加索夫第一時間抽射遠柱追近，但尾段無論基爾頓勁射、羅素跟艾里奧近門頭槌，都被表現神勇的謝家榮力拒門外。臨完場前羅素更因與加比爾起衝突，被球證驅逐離場，結果傑志輸1：2，被理文收窄分差至兩分，下輪會作客冠忠南區；相反理文則對榜尾香港U23。

傑志未能把握理文失分的機會拋開領先優勢。（袁志浩攝）

朱志光：要接受輸波

賽後傑志主教練朱志光罕有叫職球員圍圈檢討，嘗試振奮士氣。他指球隊失掉首球後心急，下半場早段再輸一球更致命，「否則壓力沒這麼大」。

不過，他表示大埔運動場草地不理想，窄且又凹又斜，難以傳地波，早預料會是場硬仗。「大埔前線兩名外援能力不錯，擅長利用空位，他們可以踢得很消極，入球就死守，加上他們鬥志很好，踢這些沒有壓力、無關痛癢的『風流波』好好踢。」

朱志光賽後召集球員於場邊圍圈，希望提升士氣。（袁志浩攝）

朱志光又補充，球員縱知道理文失分，仍保持應有態度去比賽，沒有放軟手腳，只是犯錯導致落敗。「足球有贏有輸，傑志不是經常輸，但輸也要接受。」

他笑言爭標對手理文雖「送禮」，但球隊「賠返出去」，相信餘下三輪比賽，兩隊會維持分差，直至煞科日（5月7日）直接交手才會分出勝負。「分數上大家差不多，最後一場比賽早已放在我心中。」

謝家榮今場多次撲救，僅被明加索夫的勁射攻破。（袁志浩攝）

謝家榮生涯首挫傑志 入圍港足決選如釋重負

今場左飛右撲的謝家榮，賽後仍難掩激動，他表示投身職業足球近6年，之前從未贏過傑志，「試過踢得很近，但今次是第一次，而這也是傑志近年來最強的陣容。很意想不到，我們雖然排第八（賽前），但對第一名也取勝，很振奮。」

謝家榮賽後與隊友相擁慶祝。（袁志浩攝）

謝家榮早前曾因隨港足U23外出比賽時出現紀律問題，事後被罰暫停代表香港隊1年，他終獲安達臣召入3月底港足友賽的決選名單，「之前停賽受了很大壓力，自己藏得很深，但這壓力暫時釋放了。」

他坦言今場比賽令自己信心大增，未來會努力練習，爭取表現。「慢慢來，有誰不想去亞洲盃決賽周，因為不知道下一次會是何時。加上9月杭州亞運我也是適齡球員，也很想成為一份子。」