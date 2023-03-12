英超︱曼聯對修咸頓卡斯米路黃牌變紅牌　哭着離場全因要停賽4場

曼聯周日英超在奧脫福主場面對榜尾修咸頓，上半場形勢稍稍佔優，惟中場重心人物卡斯米路（Casemiro）在一次攔截中起腳過高，球證安東尼泰萊（Anthony Taylor）先向他出示黃牌，VAR介入後，安東尼泰萊到場邊審視慢鏡後，改判紅牌。

卡斯米路立即傷心得哭起來，要由隊友安東尼安慰，他離場時向球迷致歉。



卡斯米路一知道被罰紅牌，立即傷心痛哭，巴西同鄉兼隊友安東尼加以安慰。（Getty Images）

曼聯上輪英超作客0：7慘敗在宿敵利物浦腳下，今周面對榜尾球隊修咸頓，要拿3分一樣不易。上半場紅魔鬼不乏入球機會，5次射門3次中框未能得分，客軍修咸頓射門較曼聯還要多一次，當中禾確特的頭槌攻門被迪基亞救出頗為驚險。

比賽轉捩點在31分鐘出現，曼聯中場核心人物卡斯米路飛鏟艾卡拉斯（Carlos Alcaraz），球證安東尼泰萊最初向他出示黃牌，VAR不認同判決介入，安東尼泰萊到場邊審視慢鏡後，改判紅牌。從慢鏡可見，卡斯米路鏟向艾卡拉斯後收掣不及，鞋底踢到後者「上5寸下5寸」，力度雖不大，但動作礙眼。卡斯米路沒有多向球證抗議，一臉無奈接受命運，這位經驗豐富的中場大將，竟傷心得掩面哭泣。

卡斯米路黃牌變紅牌連環圖：

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正所謂，人不傷心不流淚，卡斯米路哭起來，全因這面紅牌觸動到他的傷心處。今季他先以5面黃牌首度停賽，繼而再因直接領紅牌，被罰停賽3場。到今次再度直接「領紅」，依例被罰停賽4場，今季第三度停賽。

目前正處球隊搶分關鍵期，此時領取紅牌、被罰停賽4場之多，他深知對球隊必有重大影響，因此失望得流下英雄淚。卡斯米路被逐後，領隊坦赫格變陣收起前鋒韋格賀斯，以麥湯米尼頂上防中位置，曼聯一路無法撕破修咸頓防線。

最終雙方踢成0：0打和，曼聯以26戰50分續排第三，修咸頓得22分仍然包尾，但與第16至18位的球隊李斯特城、韋斯咸和般尼茅夫均只差兩分。