港足︱免費直播對新加坡　旺角場勢相隔8年再爆滿　將帥全力爭勝

香港足球代表隊周三（23日）將主場鬥新加坡，球隊今（22日）晚在旺角大球場進行最後一課操練，主教練安達臣透露，後衛梁諾恆獲選至「隊長群組」，但明日隊長人選仍未有定案。



記者會上主教練安達臣再次強調，港隊名單中的每位球員，已是限制下自己能選擇最好的人選。「他們都很特別，擁有別人沒有的特質，也適合球隊踢法。」

當中獲安排與他一同出席記招的梁諾恆，或有機會擔任隊長，安達臣透露，梁諾恆已在為比賽而在通訊軟件開設的「隊長群組」中，「他有外流經驗，具備高質素，是個可以令球隊進步的人。」

梁諾恆獲選入今次友賽的「隊長群組」，有機會穿上隊長臂章。（袁志浩攝）

安達臣任內曾有3名隊長，包括葉鴻輝、黃洋，及在兩人缺陣下穿上隊長臂章的謝家強，他透露今次友賽的隊長群組中，亦有葉鴻輝、黃洋及其他人，「我仍未100%決定明天的陣容，所以隊長人選都沒定案。」梁諾恆則沒有因此而分心，「很高興也很正面，但入不入隊長群組非最重要，我會如常專注訓練、幫助隊友。」

梁諾恆對上一次在主場穿上港隊戰衣，已數到2019年11月對柬埔寨的世界盃外圍賽，而明晚友賽門票已全部售罄，預計旺角大球場會繼2015年港中大戰後，相隔8年再度爆滿。梁諾恆表示：「向球迷承諾，我們會盡最大努力贏波；也不論結果，永不放棄，繼續進步。」

梁諾恆備受安達臣重視。（袁志浩攝）

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這位後衛誤稱港足已久未在主場取勝，獲安達臣「提醒」，球隊去年9月曾在相同場地曾閉門擊敗緬甸。安帥坦言對球迷熱烈的反應感到驚訝，「球迷的期望更高，球員在全場爆滿下比賽很不錯。我們需要第12人的支持，希望球迷可以做球隊後盾，推動我們贏波。」

他表示球隊會繼續高壓、逼搶、進取的踢法，「為香港及香港球迷取得勝利，或者能提高關注度，未來有更多好比賽上演。」

港足主教練安達臣希望球迷發揮威力，做港隊後盾。（袁志浩攝）

新加坡陣容不整 主教練：為世盃外準備

另一邊廂，新加坡世界排名（160位）比香港（146位）低，且缺少主力「芬迪三兄弟」——大哥艾雲芬迪（Irfan Fandi）以私人原因退隊；其兩名擔任前鋒的弟弟伊翰芬迪（Ilhan Fandi）及艾辛芬迪（Ikhsan Fandi）都受傷，名單被視為比去年12月於東南亞足球錦標賽分組賽出局時更弱。

執教新加坡的日籍主教練西谷隆之。（袁志浩攝）

不過，日籍主教練西谷隆之表示，球隊目標是讓更多年輕球員上陣，為即將展開的世界盃外圍賽做準備，「我們不會為友賽成績操心。」他透過曾效力元朗的日援藤本雄基翻譯，認為港隊擁有不錯的翼鋒跟前鋒，需要好好提防。

對於明天有望滿座的旺角場，新加坡將帥都表示「有經驗」，效力新加坡超級聯賽球會獅城水手的24歲中場沙軒（Hami Syahin）稱：「年輕球員都很期待，而且有經驗的隊友會帶領我們，所以沒有太大壓力。」

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NowTV周四（23日）會免費直播賽事，賽事將在630台播放，同時633台也作收費直播。球迷亦可透過Now E應用程式收看直播。

港足3月份賽程：



3月23日

香港 Vs 新加坡

時間：08：00 pm

地點：旺角大球場

（門票已全部售罄）



3月28日

馬來西亞 Vs 香港

時間：10：00 pm

地點：蘇丹依布拉欣體育場

