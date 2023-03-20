港足開操備戰鬥星馬　主帥解釋選兵決定　6月或約戰泰國

為備戰先後友賽新加坡與馬來西亞，港足周一（20日）於賽馬會香港足球總會足球訓練中心開操。

主教練安達臣透露了今次揀選球員的理據及原因，他指新季未獲合約的陳俊樂，因保險問題落選。



在外流內地球員能順利歸隊下，主教練安達臣終可揀選心目中的最佳名單，他認為有好有壞，「很高興大部份北上的球員都回來了，他們有踢高水平的經驗，但對上一次正式比賽已是去年12月，但狀態比想像中好，可以接受。」

對於兩名傑志中堅周緣德、羅素落選，安達臣強調自己選取最好的球員，並讚揚新兵如艾華、潘沛軒跟黃皓雋，為球隊注入新元素，「他們有我需要的東西——速度、力度、體格等，兩位年輕人（潘與黃）踢得進取，未來可有一番作為。」

左起黃皓雋、艾華、潘沛軒、謝家榮、顏卓彬，有望上演大港腳地標戰。（袁志浩攝）

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至於內地落班的球員中、唯一不入名單的陳俊樂，安帥解釋對方落選不涉及受傷問題，惟本效力廣州城的他新季未獲合約，假如受傷將不獲保障，因此要求避免在今次國際賽期披甲。

至於因傷名落孫山的港蘇混血兒鐘樂安，被傳有意轉籍代表中國，安達臣表示有跟對方溝通，「為未來而言，我需要他，但他受傷，我不能強行徵召。但如果他想的話，他可以代表中國，這是他的選擇；而我們在中堅位置的問題不大（有很多人選）。」

陳俊樂去年7月曾為港足參戰東亞足球錦標賽決賽周。（HKFA）

提及有官司纏身的陳肇鈞，安帥表示不想評論太多，而就麾下主將謝家強，他聲言這位守將仍在自己的未來計劃之內，「他很重要，我認為他是香港最佳球員之一，希望他能盡快找球會落班。」這位挪威教頭又稱，其亞洲盃決賽周名單中暫有約40名球員，並因應每月表現而調整，「每個人都要向我證明自己。」

安達臣透露港隊6月友賽對手仍未有定案。（袁志浩攝）

雖然港足自去年9月後、相隔半年才再比賽，但安達臣相信球員很快會重新適應自己的踢法，「我們仍然會踢得進取、高位防守、創造機會去進攻及贏波。」

他再透露，6月國際賽期希望進行兩場主場友賽，但一切未有定案。「我們要接受香港不是強隊，世界排名只是145位，沒有很多球隊願意來港。不過，我們跟泰國接近達成協議，但對方想港隊作客，所以我們仍未回覆。」