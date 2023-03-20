港足︱梁諾恆相隔3年再歸隊料成新重心　20歲小將只求盡情享受

香港足球代表隊將友賽新加坡及馬來西亞，今次大軍徵召了多位新面孔，而外流內地的梁諾恆，則是在主教練安達臣上任首度歸隊，這位28歲中堅，相信會是球隊新重心。



在港足主教練安達臣上任後，雖然梁諾恆曾入圍初選名單，但在疫情下受制於內地球會不放人，以及受傷問題，一直未能歸隊。28歲的他對上一次穿起港隊戰衣，已是2019年底的東亞足球錦標賽決賽周。

這位效力中超浙江隊的後衛，相隔3年多後終於重返港隊，並首度在安達臣麾下操練，「很期待，之前只能在網上睇比賽，真正回來後感覺有點陌生，但我不時跟安達臣開會，所以融入的時間沒想像中長。」

梁諾恆（左四）有望與哥哥梁冠聰（左五）一同為港隊上陣，一圓兒時夢想。（袁志浩攝）

港隊在這年間轉打高位逼搶，梁諾恆指自己在內地多間球會征戰時，早已熟習有關「癲狗式壓逼」的踢法，而從今課港隊操練中可見，他除了為安達臣翻譯，也在練習賽時不斷大聲呼喊，提醒隊友逼搶時機、何時現位，甚至是受壓時傳球的選擇。安達臣稱，梁諾恆是繼迪高後，隊內另一位能擔此重任的球員，「我們的踢法需要有球員下指令，叫球員做正確的事，所以有他在是很正面的事。」

梁諾恆則表示，自己只是與隊友互相提點、配合，他透露浙江隊已開操約3周，狀態不錯，「希望我能發揮作用，也一直身體健康，為港隊、球會踢足每一分鐘，今次打場好波給球迷看。」

梁諾恆於練習時不斷提場，帶領隊友逼搶。（袁志浩攝）

港隊這次徵召了不少新球員，當中喀麥隆裔的艾華今日領取特區護照，趕及獲補選。他指自己對加入港隊十分興奮，「只要有機會，即使是1分鐘，我都會給予200%。」

而同屬「新丁」、隊內最年輕的潘沛軒跟黃皓雋就坦言港隊練習節奏快、強度高，希望盡快適應。

潘沛軒指：「始終第一次登上大港腳舞台，想爭取出場機會，做得更好，讓教練看見我是想踢的。」黃皓雋則稱，自己會盡情享受在港隊的每一刻，「如果可以出場，不會想太多，應該做什麼就做。做球員不能只懂一種踢法，會好好配合教練的戰術去發揮。」

潘沛軒（右二）首度入圍大港腳。（袁志浩攝）