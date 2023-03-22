一代助攻王奧斯爾掛靴 結束17年球員生涯 跟阿仙奴決裂令人扼腕

前皇家馬德里及阿仙奴中場奧斯爾（Mesut Özil）宣布掛靴。在這名前德國國腳17年球員生涯中，最令人稱道的是其創造機會及助攻能力；但他職業生涯尾聲的焦點，卻非來自場上的表現。



34歲的奧斯爾在社交媒體公布自己決定退役的消息：「我很榮幸能成為一個職業足球達17年之久，我十分感謝這個機會。但連月來我飽受傷患困擾，也令我清晰地明白，是時候離開足球這個大舞台了。」

奧斯爾在史浩克04出道，於雲達不來梅成名。（Getty Images）

奧斯爾擁有土耳其血統，在德國出生，在史浩克04出道，他在聲明中逐一感謝曾效力的各支球隊，「我有一個神奇的（足球）旅程，擁有多少難忘的時刻與感受。我要感謝史浩克04、雲達不來梅、皇家馬德里、阿仙奴、費倫巴治及比錫達斯；感謝所有支持我的教練，還有那些變成了我良朋的隊友」。

奧斯爾效力皇馬3季，與C朗拿度（左）及沙比阿朗素等合作無間。（Getty Images）

這番言論，奧斯爾或許沒有弦外之音，但難免令人聯想起他在阿仙奴最後的日子，跟主帥艾馬利及阿迪達齟齬的往事。奧斯爾在皇馬度過3個球季後，2013年轉投阿仙奴，旋即成為球隊的攻擊核心，2015/16年球季在英超貢獻了19次助攻，僅以一次落後亨利所保持的紀錄。

奧斯爾效力阿仙奴8季， 帶領球隊贏得4次足總盃。（Getty Images）

2018年，奧斯爾以35萬鎊周薪續約，但想不到這卻是他跟阿仙奴關係越趨緊張的開端。艾馬利同年出任新帥，但他卻多次公開對奧斯爾的比賽態度表達不滿。繼任的阿迪達最初也重新起用了奧斯爾，但後來亦將其排除於重建計劃外；奧斯爾在2020/21年球季更被剔出25人英超大軍，他當時曾公開表示非常不滿安排，有論者則認為這與他公開批評中國對待新疆維吾爾族人的方式有關，阿仙奴則指出這說法子虛烏有。奧斯爾其後轉戰土耳其投效費倫巴治及比錫達斯，但因傷而鮮有上陣。

奧斯爾曾與現任阿仙奴主帥阿迪達（中）做隊友，可是讓他決心離隊的，也是這位前隊友。（Getty Images）

雖然如此，奧斯爾足球生涯踢了645場，貢獻了114球及222次助攻，更贏過不少錦標：協助皇馬奪得聯賽及西班牙盃，帶領阿仙奴4次捧起足總盃，最重要是代表德國在2014年摘下世界盃桂冠。