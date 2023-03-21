港足小將梁祐維轉投日本球會　望繼續進步爭入選大港腳：再加把勁

香港U22代表隊成員梁祐維（一仔），外流泰國T3聯賽（泰乙／泰國第三級聯賽）球隊清萊城（Chiangrai City F.C.）半年後，加盟日本足球聯賽（Japan Football League／JFL，即日本第四級聯賽）球隊滋賀湖王（Reilac Shiga FC），簽約1年，是繼歐陽耀冲跟屠俊翹後，第三位到日本落班的港將。



梁祐維早前到日本試腳，終獲相中。（受訪者提供）

21歲的「一仔」曾是東方龍獅青訓計劃「Project E」成員，2018年已外流葡乙洛里什青年隊，2019年轉投葡甲科瓦彼達迪，曾在U19和U23聯賽上陣，之後再加盟泰乙清萊城。

他指今次透過經紀公司得悉日本有試腳機會，考慮到當地足球水平可令自己進步更快，終答應前往，結果獲球會相中。

梁祐維指試腳期間感受到當地水平之高，未來會繼續加把勁。（受訪者提供）

將穿上46號球衣的「一仔」稱，與自己一同試腳的10多名球員都水平不錯，且節奏明快，落班後會先適應文化等問題，一步一步爭取出場機會。「非常開心，也很榮幸，但知道自己要再加把勁、跑多步、多點提場去表現自己。」

梁祐維將代表港足U22到新加坡出戰魚尾獅盃。（資料圖片）

「一仔」近日入選港足U22代表隊名單，將隨球隊到新加坡出戰「魚尾獅盃」，他透露雖然當地聯賽已開季，但球會仍樂意讓自己回港參與代表隊賽事。他希望把自己外流的見識跟經驗傳授隊友。「每一日在日本練習，我不論場內場外也在進步，希望能幫助提升U22提升隊內氣氛，爭取佳績，未來可快些入選大港腳。」

滋賀湖王上季在JFL 16支球隊中包尾，惟今季經過兩輪賽事後，暫以1勝1和排第四位；今季JFL冠軍將直接升班至J3，而亞軍則需踢附加賽爭奪升班資格。