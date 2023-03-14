NBA｜莫蘭特再爆醜聞暫離隊　沒歸隊時間表　Nike暫不割席

近期醜聞纏身的莫蘭特（Ja Morant），持搶事件本來因警方決定不起訴而漸漸淡化，但周日（12日）再被曝光在夜店中與脫衣女郎有不雅行為，更在店內大灑鈔票再成為話題人物。

最新報道指出莫蘭特正接受心理輔導，灰熊隊亦宣布這個明星後衛暫時不會有回歸的時間表，意味着他暫時無限期停賽。



莫蘭特本月4日在Instagram直播中亮出槍枝的事件震驚各界，當天稍後他已停用自己的社交媒體。事件引來警方關注，其後因證據不足不予起訴，灰熊示意他將停賽至少3場，球迷本以為事情會就此告一段落。

美國《紐約郵報》（New York Post）周日曝光莫蘭特在脫衣舞俱樂部中的不雅照片，更可見地上滿佈鈔票，報道指他在兩晚時間內付出小費逾5萬美元（約39.2萬港元），並引述俱樂部職員表示：「那裏全都是錢，一大堆錢，多得要用耙子。」

相關報道再度將這名灰熊球星推至風口浪尖，據美國雜誌《廣告時代》（Ad Age）報道，可口可樂旗下的運動飲料Powerade已在Youtube等平台撤下由莫蘭特拍攝的廣告，但暫未有相關公告發表任何言論。

據著名NBA記者Adrian Wojnarowski報道，莫蘭特現正在佛羅里達州接受心理諮詢。灰熊主帥贊堅斯（Taylor Jenkins）亦表示目前沒有他的歸隊時間表，意味他可能缺席上陣一段較長時間。

不過下月將會推出莫蘭特系列球鞋的Nike，則表示不會與這名球星「割席」並表示支持。他們在最近的一份聲明中表示：「我們感謝莫蘭特的責任感，並花時間去尋求自己所需要的幫助。我們支持他優先考慮自己的福祉。」

今年23歲的莫蘭特在2019年以NBA選秀榜眼身份加入灰熊隊並效力至今，他早前與球隊續約5年，合約由2023/24賽季開始，價值共2.31億美元（約18億港元）。他今季場均為球隊貢獻27.1分、8.2個助攻和6個籃板，灰熊目前在西岸排在次席，失去莫蘭特對球隊爭標前路大有影響。