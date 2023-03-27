港足小將劉家喬展神奇之旅　踢半季港超突成大港腳：望習慣高水平

香港足球代表隊一次急召，令21歲的劉家喬延遲返美，並展開了神奇之旅，到馬來西亞作人生第一次的大港腳練習。

「我雖然仍未在這水平踢過，但我希望自己很快會習慣。」這位今季初嘗職業，只踢了港超聯榜尾球隊香港U23半季的球員如是說。



港足為友賽馬來西亞，臨時補選剛在新加坡完成四角賽的U22球員——劉家喬及余在言，兩人下午抵埗，於午餐時會合大軍。經教練團爭取下，港隊晚上轉至柔佛DT舊主場拉慶體育場 （Larkin Stadium）作賽前最後一課練習，劉與余雖已三日兩戰，仍參與了整課約1小時的操練。

港隊在柔佛DT舊主場拉慶體育場完成賽前最後一課練習。（袁志浩攝）

當中自小效力港會的劉家喬（Kyle）是首次入選大港腳，難免對一切仍有點陌生，例如在熱身後的飲水時間，突然被體能教練要求5人一組的指令「考起」，最遲組成一隊。

然而經過全課練習，21歲的Kyle仍感到相當震撼，「他們是香港最好的球員，感受到大家能力有多高、體能有多強、準備得有多好。我雖然仍未在這水平踢過，但我希望自己很快會習慣。」

劉家喬雖三日內踢了兩場90分鐘的比賽，仍練足全課。（袁志浩攝）

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Kyle今季季中加盟港超球會香港U23，配合港足梯隊備戰9月U23亞洲盃外圍賽的計劃，終在今月中攻入關鍵球、助球會取得今季聯賽第一分。他原定戰畢四角賽後便於今天回到美國繼續學業，但結果因這次徵召改變了計劃，延至周三（29日）才啟程。

他透露，昨日比賽後收到消息時相當驚喜，「很興奮可以加入大港腳，這也許是我人生最重大的機會了，可以測試自己的能力。我不會想太多，球隊有機會需要我出場，我無時無刻都會做好自己。」

現是美國波莫納學院（Pomona College）經濟與數學系二年級生的他，表示今次獲補選，或多或少也影響了未來的生涯規劃。他帶點靦腆地說：「我沒有很多計劃，但我會更多專注在足球上吧。」Kyle又稱，今夏會再回港參與港足梯隊集訓，惟對於來季會否再落班港超，仍未有答案。

劉家喬因獲補選，延遲了啟程返回美國。（袁志浩攝）

至於已為大港腳披甲兩次的余在言（Jesse），認為補選是對自己近期表現的回報，「很開心教練肯定我，安達臣很願意給年青球員機會，這也向青年隊球員證明了，只要他們繼續改進，也可以像我一樣。」

練習尾段的自由時間，Jesse累得與Kyle互相拉筋，他坦言雖辛苦，但樂此不疲，「大港腳是每個球員的終極目標，是種榮幸，雖然只有一兩日的時間，但我想珍惜每一分每一秒，能戴着這個章（港隊隊徽）踢是很寶貴的事，我會盡力去踢，希望球隊明日贏波吧！」

余在言珍惜在大港腳的一分一秒。（袁志浩攝）

馬來西亞 Vs 香港

3月28日（星期二）

時間：10：00 pm

地點：蘇丹依布拉欣體育場

（港台電視32將免費直播賽事）

