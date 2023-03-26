港足大馬操練場地欠佳　前線勢被重點觀察　孫銘謙：大家分擔工作

香港足球代表隊將於周二晚（28日）作客友賽馬來西亞，球隊今日進行抵埗後首操，但場地並不理想，且有主力黃威受傷，或未能趕及上陣。

主教練安達臣明言，無論今場比賽或未來數個月，所有潛在入選的鋒線球員都會是他的重點觀察對象。

香港01記者袁志浩 馬來西亞新山直擊



港隊今晨出發，中午飛抵新加坡後，經陸路前往馬來西亞新山，球員休息數小時後，晚上8時於距離下榻酒店約半小時車程的皇后體育場（Stadium Mini TUTA）展開抵埗後首課操練。

這場地除了是當地班霸柔佛DT的青少年梯隊練習場，也為球會招呼馬超聯作客球隊。球場2020年曾翻新，被約三層樓高木板包圍，甚有私隱度，但由於正值齋戒月，場地附近一度傳來歌頌聲，對部份港隊新秀來說或別有一番「風味」。

港隊操練獲數家大馬傳媒採訪，葉鴻輝及梁諾恆都有受訪。（袁志浩攝）

新山今日黃昏前曾下雨，氣溫較清涼，消了日落前的暑氣，但令草地相對濕及軟，前鋒孫銘謙指：「草地很多水，比較跣，皮球有時會彈不起。草比平時更鬆，要穿梯釘球鞋抓地力才好些。」

這情況令主教練安達臣改變了練習內容，「我們很難在這球場進行有質素的訓練。」然而據了解，港隊明天會在同一場地作友賽前最後一課操練。

安達臣表明防線全輪換 鋒線成重點視察目標

再者，繼安永佳受傷、艾里奧因遺失護照退隊後，港足再添傷兵——隊中重心黃威全課練習僅在場邊拉筋。

安達臣透露，明天會再跟進對方傷勢，但估計這位中場難以披甲。而在突然缺少3名主力下，安帥仍決定按原有計劃行事，明言守門員、整條防線都會輪換，中場位置亦有變動，讓更多球員有機會表現自己。

安達臣決定按原有計劃行事，明言守門員、整條防線都會輪換，中場位置亦有變動，讓更多球員有機會表現自己。（袁志浩攝）

安帥在熱身時已親自指導胡晉銘、梁冠聰、潘沛軒及黃洋等，他表明比起中後場球員，前鋒屬「重點觀察」對象，「對緬甸、新加坡我們有很多機會，但都令人有點失望，我相信我們會開始入更多波。看看潘沛（軒）能否在代表隊立足、準備好踢大港腳沒有；艾華也是一樣，他的速度及對抗性是我們需要的。」

預計對大馬會頂替安永佳出任中鋒的孫銘謙，則沒有感到太大壓力，「每一場都希望盡力、有決心地去踢，做好自己，爭取入球。隊內每一個人都會努力分擔這份工作。」

預計對大馬會頂替安永佳出任中鋒的孫銘謙，沒有感到太大壓力。（袁志浩攝）

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與此同時，安達臣也十分留意此位置的潛在入選球員，包括在香港出生、現效力德丙球會恩高斯達特的U19前鋒Michael Udebuluzor，這位1.86米高的小將是前晨曦名將哥連斯（Cornelius Udebuluzor）之子，他早前透露正申領香港特區護照。

安達臣稱，再加上艾華頓、史提芬彭利拿等即將入籍的射手，港隊鋒線未來可望大大提升，「我們會繼續找更多海外球員，因為我想亞洲盃決賽周時擁有一支最強的港隊，但這不容易，在我們聯絡的球員中，有些仍未準備好入籍、有些年紀尚輕，我們會等，但50%名單上的人，都在往正確的方向推進。」

現效力德丙球會恩高斯達特U19的前鋒Michael Udebuluzor。（FC Ingolstadt 04）

馬來西亞 Vs 香港

3月28日（星期二）

時間：10：00 pm

地點：蘇丹依布拉欣體育場

