港足︱傑志守將艾里奧坐Uber遺失護照 友賽馬來西亞未能成行
撰文：吳慕兒
出版：更新：
香港足球代表隊（港足）繼日前在旺角場友賽新加坡後，今日前往馬來西亞，待28日跟大馬國家隊進行另一場友賽。不過傑志守將艾里奧田卻因一個不得已的原因，未能成行。
港足在今個國際賽期先在3月23日主場迎戰新加坡，再在3月28日作客馬來西亞。大軍在今日（26日）出發往大馬，傑志守將艾里奧在Instagam限時動態說出未能隨隊出征的無奈原因。
艾里奧發文說，「代表香港讓我自豪，珍惜每次披上這件戰衣的機會。上星期四友賽新加坡後，我在Uber遺失行李，不幸地，我的護照也在其中。」
他表示，事後一度找到接載司機，惟之後跟對方失去聯絡，只好報警求助，至今一直未有消息。「我已盡一切努力，可惜今次未能趕及隨隊前往馬來西亞。我會留在家中為球隊打氣，WE ARE HONG KONG！」
現年37歲的中路守將艾里奧，2008年從巴西來港落班，效力公民，2014年起轉投傑志至今。
他在2015年10月獲發香港特區護照，2016年起成為香港足球代表隊成員，目前為隊中資深成員之一，上周友賽新加坡，當隊長黃洋被調離陣後，艾里奧戴上隊長臂章。
港足友賽新加坡逾百球迷提早守候 超長人龍搶購新波衫：含淚課金港足友賽｜近6000球迷坐爆旺角場 港隊賽和新加坡 多名新秀獻技港足｜對新加坡不勝安達臣失望 指安永佳負傷 矢言改善入球能力港足新秀初嘗旺角場震撼 潘沛軒顏卓彬留遺憾 艾華：同馬拉死過港足U22挫新加坡為大港腳「復仇」 小將趙聡悟奠勝：戰鬥至最後球迷排長龍購港足新球衣 每人限購兩件疑易名中國香港前最後一版港足主教練任內小統計 最常用球員竟落選 分析友賽星馬大軍港足｜艾華趕及入籍獲補選 2015年來港效力南華 終領得特護港足友賽決選22人 陳俊樂成唯一落選外流內地球員 3人首度上榜港足新球衣設計簡約3.23球場發售 或成更名中國香港前最後一版港足日與夜．Freddie Toomer︱曾被否定卻不自怨 業餘也可勝職業港足3.23主場友賽新加坡 備戰明年亞洲盃 決賽周賽期終出爐