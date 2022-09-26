拳擊︱國際拳擊協會力撐俄羅斯會長　重返2028奧運最後希望料幻滅

拳擊運動由於禁藥以及總會行為失當，初步被剔出2028洛杉磯奧運項目，周日國際拳擊協會（IBA）一次投票，力撐俄羅斯會長克里武利夫（Umar Kremlev），被外媒認定令拳擊重新被列入2028奧運機會幻滅。



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國際拳擊協會投票力撐克里武利夫，被視為令拳擊2028重返奧運機會渺茫。（網上圖片）

拳擊是奧運大項之一，自1904年起引入，歷史悠久。自2012倫敦奧運開始，比賽分男子8個項目，女子5個項目，共13個組別。2024巴黎奧運，拳擊仍在賽程之列，但2028洛杉磯奧運，這項運動卻被剔除。

拳擊比賽精彩刺激，參賽國家數目眾多，向來是最受歡迎的大項之一，之所以淪落到被奧運剔除，一來是國際奧委會（IOC）認定國際拳擊協會貪污腐敗，導致「假拳」不絕，二來禁藥問題未獲改善，終令IOC忍無可忍。

奧運拳擊13個級別（男子8項／女子5項）：

男子：蠅量級（52公斤級）、羽量級（57公斤級）、輕量級（63公斤級）、次中量級（69公斤級）、中量級（75公斤級）、輕重量級（81公斤級）、重量級（91公斤級）、超重量級（91公斤以上級）



女子：蠅量級（51公斤級）、羽量級（57公斤級）、輕量級（60公斤級）、次中量級（69公斤級）、中量級（75公斤級）



俄羅斯入侵烏克蘭後，受全球體壇杯葛，周日國際拳擊協會（IBA）投票決定是否容許另一人選挑戰俄羅斯會長克里武利夫的位置，結果他在這次特別會議投票獲得106票支持，36票反對，新挑戰者的議案遭否決，克里武利夫續任會長。

這樣的結果，被外界認定令拳擊重新被列入2028奧運的希望徹底幻滅。克里武利夫地位在投票後未受影響，隨即出言挑釁IOC，強調要另闢奧運外新蹊徑：「我們不應該說奧運拳擊，我們應說IBA拳擊。」他又向與會者指出，「我為你們而工作，不是另一個機構。IBA不應受到沒有任何人影響。」言語之間，擺明車馬要抗衡IOC。

拳擊被初步剔出2028奧運，原本不是沒有轉圜餘地，可是IBA如今繼續在一再與IOC打對向的克里武利夫領導下，IOC回心轉意的機會愈來愈渺茫，甚至被外媒認定已成定局。