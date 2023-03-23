人物誌．奧斯爾｜17年矛盾大作戰落下帷幕　一代助攻王誰定功過？

土耳其國境橫跨歐亞，是兩塊大陸的橋樑，但反過來說，兩邊都不算歸屬；比方說，土耳其能躋身歐洲足協，可自1987年申請加入歐盟到現在還未成功。

擁有土耳其血統的奧斯爾，應該很明白當中的感受，「贏得時候，我是德國人；輸的時候，我就是（土耳其）移民了」；但反過來說，他的背景、個性與球風，正展現出充滿矛盾的獨特性。



奧斯爾突然宣布掛靴。（Getty Images）

曾在皇家馬德里時期執教過奧斯爾的摩連奴便說過：「奧斯爾是獨一無二的（unique），沒有另一個複製品，就連算上壞的，也沒有。」

奧斯爾的踢法是現代足球理想的「Playmaker」，他不是傳統的「10號仔」會在中場分波，也不是沙維、派路式在中場控制節奏的大腦；他的活動範圍很大，可以在中前場任何位置出現，既會在中場中路傳出穿越球；也會走到邊路傳中，或是在翼鋒身後做一個疊瓦式走位，拉出空位；由守轉攻的時候，他就是那個引球快速推進的關鍵人物。說到這裏，你可能已想起當今最佳Playmaker奇雲迪布尼，只不過奧斯爾更早地做了示範而已。

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奧斯爾是現代足球理想的「Playmaker」。（Getty Images）

球場上獨一無二的「小丑魚」

只是，奧斯爾跑得不快、力量不強，卻又跟現代足球重視體能、速度、戰術、陣型的理念相悖，他在皇馬的時候有個暱稱叫「Nemo」，是的，就是《海底奇兵》那條孱弱的小丑魚；而且，當時他身旁的隊友是身體質素SS級的C朗拿度。

令人充滿違和感的，還有他的跑姿。奧斯爾慣用腳是左腳，跑起來的時候，左右腳有輕微的不協調，當然未至於長短腳的巴西名宿加連查那麼誇張，但這種微小的觀感足以影響防守球員的判斷，是以他的假動作幅度很少，也能騙過對手。

即使奧斯爾的身體質素並非頂級，但他依然能在頂級聯賽立足。（Getty Images）

奧斯爾場內的矛盾化身

能騙倒人的，還有他的慵懶形象。奧斯爾在阿仙奴最後的兩季，比賽態度可能真的有點散漫，但在當打之時，他全場覆蓋的範圍絕不少，每場奔跑距離起碼達10公里，而其中一場較令人深刻的是2020年1月主場2：0贏曼聯一仗，因為當時外界不少聲音批評他懶散，有記者以數據為他平反，原來他該仗跑了11.28公里，僅次於隊友托里拉，而重奪控制權達10次，更是全隊之冠。

奧斯爾就是這樣矛盾的存在，難怪摩帥會說他unique。事實上，嚴厲的摩帥對奧斯爾17年足球事業有重大的影響。奧斯爾記述過一段往事，當時摩連奴對他半場表現非常不滿，在更衣室向他猛烈批評：「你以為傳了兩個好波就夠了嗎？你覺得付出了50%就可以？你想放棄嗎？你這個懦夫！你可以現在就去沖涼洗頭，還是你想向你的隊友、向球迷、向我，表現出你能做到什麼？」

奧斯爾形容這是他職業生涯一個關鍵時刻，他明白到每一場都要100%付出，就像當時的隊友C朗與沙治奧拉莫斯那樣。這種心態與拚勁，跟他悠悠閒的形象，有很大落差吧？

奧斯爾曾被摩連奴在更衣室怒罵，對他的職業生涯有很大的改變。（Getty Images）

奧斯爾場外敢言抱打不平

其場外的言行，也比人想像的「激進」得多。奧斯爾自2013年由皇馬轉投阿仙奴，效力了8季，但最後兩季跟球會的關係勢成水火，2018年才以35萬鎊周薪高薪續約，但卻被新任主帥艾馬利多次公開批評，及至舊隊友阿迪達走馬上任，他一度重新獲得信任，可是不久又遭投閒置散。

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奧斯爾在看台「嘆世界」，相信至今不少「阿迷」依然歷歷在目。（Getty Images）

奧斯爾對球會的「報復」就像他場上的表現，充滿創造性。2020年8月，阿仙奴公布了55項節流方案，其中包括裁減恐龍吉祥物Gunnersaurus，此舉引來球迷，以至名宿如麥臣的不滿，奧斯爾這時公開宣布：「著名吉祥物Gunnersaurus為球隊盡忠了27年，卻成為球會裁員計劃之一，我十分難過。這樣吧，只要我一天是阿仙奴球員，我都會全資支付這綠色夥伴的薪金。」會方一個月後也只能順應民意，讓Gunnersaurus復職。這，可能是奧斯爾職業生涯最精彩的「助攻」。

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阿仙奴吉祥物Gunnersaurus曾經敵不過疫情被炒，奧斯爾立即表示承擔他的人工。（Getty Images）

外表可能吊兒郎當，但奧斯爾的言論往往一針見血。德國在2018世界盃衛冕失敗，奧斯爾成眾矢之的，因而賽後有「贏得時候，我是德國人；輸的時候，我就是移民」的批評；他之後還說：「我的好友普多斯基及高路斯，從沒給人叫過是德國波蘭人，但為什麼我是德國土耳其人？因為土耳其？還是因為我是穆斯林？我覺得這反映了一個嚴重的問題。」

這裏岔開說一句，德國還未統一時，就已引入外國的工人，德語稱為Gastarbeiter；這些客籍工人以土耳其人為主，因此當德國人說起Gastarbeiter，很多時就意指土耳其人。只是就算這些土耳其人落地生根（奧斯爾便是移民第3代），似乎還是沒有完全融入，提起Gastarbeiter，仍會被視為過客；甚至有土耳其裔移民表示，當局曾建議他們改名換姓，改作Muller這樣德國化的名字，會更易融入當地生活云云。

或許出於成長背景，奧斯爾養成不平則鳴的個性，鬧得最大一次是，2019年尾公開批評中國政府對待新疆維吾爾人的政策，他同時抨擊沒有一個穆斯林國家為他們發聲。事件引發內地中央電視台立即抽起阿仙奴對曼城的直播賽事，中國足協亦指稱奧斯爾的言論「不能接受」。難怪奧斯爾在之後的一季被阿仙奴剔出英超25人名單時，有論者認為跟其言論有關。但奧斯爾沒有停止發聲，之後聲援的還包括阿塞拜疆、巴勒斯坦、在英國的亞洲人等。

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奧斯爾2019年公開批評中國政府，引起軒然大波。（Getty Images）

奧斯爾可能在一些球會或國家眼中，是麻煩友一名，可是去年的世界盃期間，他卻是阿拉伯世界反抗西方輿論的旗幟，因為他的經歷，似乎揭露了西方一些雙重標準，所以儘管他已退出了國家隊，但在看台上依然能見到觀眾舉起他的肖像圖片。

一枚硬幣有公與字，奧斯爾在場內場外似乎都反映着這樣的一體兩面；愛恨之間，會不會隨着他掛靴而煙消雲散？