英超｜利物浦慘敗高普坦言難解釋　哥迪奧拿向紅軍後衛慶祝後道歉

撰文：高詩琦
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利物浦在周六（1日）的英超大戰作客曼城，雖然由穆罕默德沙拿（Mohammed Salah）先開紀錄，但最終以1：4大敗，表現乏善可陳、更欠戰意，高普賽後點名指紅軍陣中僅得四人表現算是「OK」，但認為即使曼城少踢一人，也不見紅軍能贏。

高普賽後被問道，曼城中場洛迪卡斯簡迪在有黃牌在身的情況下，於上半場侵犯加普，是否應該兩黃一紅被逐，高普沒有正面回應，只道：「我看不清楚，他也許有機會領第二面黃牌，但我不肯定我們對十人（的曼城）會贏。」

高普（右）認為紅軍陣中得四名球員表現還可以。（Getty Images）

他直言，賽事中踢得「OK」的利物浦球員僅得四人，「兩位中場，佐敦軒達臣和法賓奴，他們跑動很多；加普和艾歷臣都應付了很艱難的處境。如果想在作客曼城之下得到些什麼，我們要有14至15個球員踢出最高水準，但我們做不到。」

高普坦言，無法解釋這種情況，「我不明白為何（在對手持球進攻時）沒人嘗試去搶球、嘗試犯規，什麼都沒有，就是不去挑戰對手。真的很難明白。」

哥迪奧拿向着森美卡斯慶祝入球的舉動遭批評。（Getty Images）

至於哥迪奧拿在賽事期間，被拍到在艾華利斯入球追平後，向着走過他面前的紅軍後衛森美卡斯慶祝，哥帥賽後解釋：「我當時很開心，說這入球真精彩，（如果這冒犯到人）我很抱歉，問問他（森美卡斯）我是否不尊重他吧，我只是像跟兒子慶祝入球般。我很抱歉。你覺得我不尊重他嗎？我很抱歉。」

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