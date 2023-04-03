足球熱話｜墨超前列大戰球證也瘋狂　突斷理智線做驚人舉動

球證，是一場球賽的執法者，目的是保持球賽的公正性，但人非草木，球證也是人，偶爾有斷裂理智線的一刻。周日（2日）的墨西哥超級聯賽，由CF阿美利加與利昂上演前列大戰，想不到執法球證靴南迪斯也有失控的一刻。



CF阿美利加主場迎戰利昂（Leon），兩軍為了中北美洲及加勒比海聯賽冠軍盃的席位而努力，主隊下半場6分鐘連入兩球反超前，可惜補時階段失守，被利昂迫和2：2，雙方各得1分。

利昂補時階段建功，為球隊追成2：2平手。（Twitter截圖）

賽果以外，焦點卻落在今仗執法球證靴南迪斯（Fernando Hernández）身上，CF阿美利加的華迪斯（Diego Valdes）攻入追平一球後，利昂眾將圍住球證抗議，爭拗愈演愈烈，靴南迪斯嘗試以黃牌控制場面。混亂期間，盧卡斯羅美路突然倒地，重播鏡頭交代事件，原來兩人碰頭時，靴南迪斯左膝「陰濕地」向上撞，正好撞中羅美路的重要部位。

利昂的球員繼續向球證投訴，事件擾攘約5分鐘後終於平息，球賽才可繼續，而羅美路的傷勢也沒有大礙，餘下時間也可繼續作賽。

有片有真相，靴南迪斯膝撞球員，秋後算帳在所難免。墨西哥足總的仲裁委員會表示得悉事件，並隨即進行調查。冷靜過後，靴南迪斯才發現自己惹上大禍，隨即透過社交網站向羅美路道歉，同時對廣大球迷及公眾致歉，將會接受一切懲罰。

利昂方面隨後回覆，接受對方的道歉外，更希望大家一同努力，為墨西哥足球出一分力。受害者羅美路亦有回應，表示他也原諒對方，並慰問靴南迪斯及其家人。

球證膝撞球員的完整過程：

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