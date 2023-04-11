足球｜賓科士打完場前勇救12碼　域斯咸死侍班主稱要擁抱他至骨折

剛復出賽場的40歲門將賓科士打（Ben Foster），再做英雄。他早前加盟域斯咸（Wrexham AFC）首仗已成球隊贏波功臣，周一在英格蘭全國聯賽（National League）榜首大戰對諾士郡（Notts County），更在97分鐘救出關鍵十二碼，戲劇性成為贏波功臣，獲得兩位荷李活明星老闆的「特別待遇」。



剛復出賽場的40歲門將賓科士打（Ben Foster），在域斯咸的榜首大戰再做英雄。（Getty Images）

電影《死侍》（Deadpool）主角賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）以及他的老友、美國演員麥艾漢尼（Rob McElhenney），兩年前投資威爾斯老牌球會域斯咸成為老闆後，這支身處英格蘭第五級別的非聯賽球隊知名度隨之大增。

他曾豪言希望域斯咸能在10年內升上英超，贏下今仗之後，球會距離時隔15年重返職業聯賽的目標，又邁進一步。

賴恩雷諾士入主域斯咸後不時成為座上客觀戰。（路透社）

客隊諾士郡上半場結束前憑罰球先開紀錄，兩隊下半場展開入球大戰，至78分鐘，域斯咸以3：2反超前。

領先的域斯咸未能安心等待至比賽結束，諾士郡完場前補時階段獲得十二碼，全場球迷屏息靜氣，老將賓科士打關鍵時刻挺身而出，這位前英格蘭門將寶刀未老，飛身撲走對手主射的皮球，當時已是比賽第97分鐘，粉碎諾士郡扳平希望。

目睹球隊逃過一劫，賴恩雷諾士與麥艾漢尼難掩喜悅與激動，在看台上握拳慶祝。麥艾漢尼更在Twitter稱：「我無法相信我曾覺得足球很無聊。」

賓科士打撲出關鍵的十二碼後，看台上兩名老闆難掩喜悅與激動。（路透社）

賴恩雷諾士賽後接受BT Sports訪問，談及完場前那球十二碼時非常緊張，「我什麼也做不了，只能像其他人一樣觀看和期望（他能救出）。」他表示要與功臣賓科士打擁抱，並笑稱，該名門將會被列入傷兵名單，因為他會用力抱到他「斷肋骨」。

賽後賓科士打在個人Instagram張貼撲出十二碼照片，「我發誓這是我整個足球生涯中，感覺最佳時刻之一」。受訪時他揭露在更衣室被兩位老闆「錫到燶」，「麥艾漢尼用力地親吻我的嘴，賴恩雷諾士稱呼我為超級靚仔（double handsome bastard）。」

英格蘭全國聯賽為第五級聯賽，只有冠軍才能直接升班，第2至第7位球隊須踢附加賽爭奪另一個升班名額。賽前域斯咸與諾士郡同分，勝出這場榜首大戰後，他們在積分榜取得3分優勢，只餘下4輪賽事，升班形勢一片大好。

若成功升班，域斯咸將重返英乙，距離賴恩雷諾士的英超夢更近一步。