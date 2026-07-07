世界盃2026即時賽果｜淘汰賽16強8強晉級走線形勢｜圖表即時更新

撰文：普利森
出版：更新：

世界盃2026將由48隊合演104場賽事，本文將更新即時賽果，以及詳列A至L共12組的分組積分榜，淘汰賽32強、16強及8強，並隨賽程推進而報道晉級排名形勢。

世界盃2026｜16強最新晉級形勢

7.7更新：西班牙1：0挫葡萄牙比利時4：1擊敗美國；8強西班牙將對比利時。

7.6更新：挪威2：1擊敗巴西英格蘭3：2挫墨西哥；挪威英格蘭8強相遇。

7.5更新：摩洛哥3：0挫加拿大法國1：0擊敗巴拉圭；法國摩洛哥8強碰頭。

世界盃2026｜32強/16強淘汰賽晉級形勢

截至香港時間7月7日 10:05。（01美術製圖）

世界盃2026｜A組賽程及賽果

世界盃2026｜A組賽程／時間表

賽事日期

時間

賽事/賽果

6月12日（五）

凌晨3:00

（勝）墨西哥2：0南非

6月12日（五）

上午10:00

（勝）韓國2：1捷克

6月19日（五）

凌晨0:00

捷克1：1南非

6月19日（五）

上午9:00

（勝）墨西哥1：0韓國

6月25日（四）

上午9:00

捷克0：3墨西哥（勝）

6月25日（四）

上午9:00

（勝）南非1：0韓國

註：以上為香港日期及時間 *ViuTV免費直播

世界盃2026｜A組積分榜

世界盃2026｜A組積分榜

排名

積分

1. 墨西哥

3

9

2. 南非

1

1

1

4

3. 韓國

1

2

3

4. 捷克

1

2

1

世界盃2026｜B組賽程及賽果

世界盃2026｜B組賽程／時間表

賽事日期

時間

賽事

6月13日（六）

凌晨3:00

加拿大1：1波斯尼亞

6月14日（日）

凌晨3:00

卡塔爾1：1瑞士

6月19日（五）

凌晨3:00

（勝）瑞士4：1波斯尼亞

6月19日（五）

上午6:00

（勝）加拿大6：0卡塔爾

6月25日（四）

凌晨3:00

（勝）瑞士2：1加拿大

6月25日（四）

凌晨3:00

（勝）波斯尼亞3：1卡塔爾

註：以上為香港日期及時間 *ViuTV免費直播

世界盃2026｜B組積分榜

世界盃2026｜B組積分榜

排名

積分

1. 瑞士

2

1

7

2. 加拿大

1

1

1

4

3. 波斯尼亞

1

1

1

4

4. 卡塔爾

1

2

1

世界盃2026｜C組賽程及賽果

世界盃2026｜C組賽程／時間表

賽事日期

時間

賽事

6月14日（日）

上午6:00

巴西1：1摩洛哥

6月14日（日）

上午9:00

海地0：1蘇格蘭（勝）

6月20日（六）

上午6:00

蘇格蘭0：1摩洛哥（勝）

6月20日（六）

上午8:30

（勝）巴西3：0海地

6月25日（四）

上午6:00

蘇格蘭0：3巴西（勝）

6月25日（四）

上午6:00

（勝）摩洛哥4：2海地

註：以上為香港日期及時間

世界盃2026｜C組積分榜

世界盃2026｜C組積分榜

排名

積分

1. 巴西

2

1

7

2. 摩洛哥

2

1

7

3. 蘇格蘭

1

2

3

4. 海地

3

世界盃2026｜D組賽程及賽果

世界盃2026｜D組賽程／時間表

賽事日期

時間

賽事

6月13日（六）

上午9:00

（勝）美國4：1巴拉圭

6月14日（日）

中午12:00

（勝）澳洲2：0土耳其

6月20日（六）

凌晨3:00

勝）美國2：0澳洲

6月20日（六）

上午11:00

土耳其0：1巴拉圭勝）

6月26日 （五）

上午10:00

勝）土耳其3：2美國*

6月26日（五）

上午10:00

巴拉圭0：0澳洲

註：以上為香港日期及時間 *ViuTV免費直播

世界盃2026｜美國揭幕戰大勝巴拉圭　巴洛根梅開二度

世界盃2026｜加拿大取史上第1分　零分球隊中尚有5隊有望今屆開齋

世界盃2026｜美國開幕禮掀高潮　LISA創歷史Katy Perry銀裙壓軸

世界盃2026︱美國賽區開幕禮特朗普無到　觀眾席星光熠熠考眼力

世界盃2026｜D組積分榜

世界盃2026｜D組積分榜

排名

積分

1. 美國

2

1

6

2. 澳洲

1

1

1

4

3. 巴拉圭

1

1

1

4

4. 土耳其

1

2

3

世界盃2026｜E組賽程及賽果

世界盃2026｜E組賽程／時間表

賽事日期

時間

賽事

6月15日（一）

凌晨1:00

（勝）德國7：1庫拉索

6月15日（一）

上午7:00

（勝）科特迪瓦1：0厄瓜多爾

6月21日（日）

凌晨4:00

（勝）德國2：1科特迪瓦

6月21日（日）

上午8:00

厄瓜多爾0：0庫拉索

6月26日（五）

凌晨4:00

（勝）厄瓜多爾2：1德國

6月27日（五）

凌晨4:00

庫拉索0：2科特迪瓦（勝）

註：以上為香港日期及時間

世界盃2026｜E組積分榜

世界盃2026｜E組積分榜

排名

積分

1. 德國

2

1

6

2. 科特迪瓦

2

1

6

3. 厄瓜多爾

1

1

1

4

4. 庫拉索

1

2

1

世界盃2026｜F組賽程及賽果

世界盃2026｜F組賽程／時間表

賽事日期

時間

賽事

6月15日（一）

凌晨4:00

荷蘭2：2日本

6月15日（一）

上午10:00

（勝）瑞典5：1突尼西亞

6月21日（日）

凌晨1:00

（勝）荷蘭5：1瑞典

6月21日（日）

中午12:00

突尼西亞0：4日本（勝）

6月25日（五）

上午7:00

突尼西亞1：3荷蘭勝）

6月26日（五）

上午7:00

日本1：1瑞典

註：以上為香港日期及時間 *ViuTV免費直播

世界盃2026｜F組積分榜

世界盃2026｜F組積分榜

排名

積分

1. 荷蘭

2

1

7

2. 日本

1

2

5

3. 瑞典

1

1

4

4. 突尼西亞

3

世界盃2026｜G組賽程及賽果

世界盃2026｜G組賽程／時間表

賽事日期

時間

賽事

6月16日（二）

凌晨3:00

比利時1：1埃及

6月16日（二）

上午9:00

伊朗2：2新西蘭

6月22日（一）

凌晨3:00

比利時1：1伊朗

6月22日（一）

上午9:00

新西蘭1：3埃及（勝）

6月27日（六）

上午11:00

新西蘭1：5比利時（勝）

6月27日（六）

上午11:00

埃及1：1伊朗

註：以上為香港日期及時間 *ViuTV免費直播

世界盃2026｜G組積分榜

世界盃2026｜G組積分榜

排名

積分

1. 比利時

2

1

7

2. 埃及

1

2

5

3. 伊朗

3

3

4. 新西蘭

1

2

1

世界盃2026｜H組賽程及賽果

世界盃2026｜H組賽程／時間表

賽事日期

時間

賽事

6月16日（二）

凌晨0:00

西班牙0：0佛得角

6月16日 （二）

上午6:00

沙特阿拉伯1：1烏拉圭

6月22日（一）

凌晨0:00

（勝）西班牙4：0沙特阿拉伯

6月22日（一）

上午6:00

烏拉圭2：2佛得角

6月27日（六）

上午8:00

烏拉圭0：1西班牙（勝）

6月27日（六）

上午8:00

佛得角0：0沙特阿拉伯

註：以上為香港日期及時間

世界盃2026｜H組積分榜

世界盃2026｜H組積分榜

排名

積分

1. 西班牙

2

1

7

2. 佛得角

3

3

3. 烏拉圭

2

1

2

4. 沙特阿拉伯

2

1

2

世界盃2026｜I組賽程及賽果

世界盃2026｜I組賽程／時間表

賽事日期

時間

賽事

6月17日 （三）

凌晨3:00

（勝）法國3：1對塞內加爾

6月17日 （三）

上午6:00

伊拉克1：4挪威（勝）

6月23日 （二）

凌晨5:00

（勝）法國3：0伊拉克

6月23日 （二）

上午8:00

（勝）挪威3：2塞內加爾

6月27日 （六）

凌晨3:00

挪威1：4法國（勝）

6月27日 （六）

凌晨3:00

（勝）塞內加爾5：0伊拉克

註：以上為香港日期及時間 *ViuTV免費直播

世界盃2026｜I組積分榜

世界盃2026｜I組積分榜

排名

積分

1. 法國

3

9

2. 挪威

2

1

6

3. 塞內加爾

1

2

3

4. 伊拉克

3

世界盃2026｜J組賽程及賽果

世界盃2026｜J組賽程／時間表

賽事日期

時間

賽事

6月17日 （三）

上午9:00

（勝）阿根廷3：0阿爾及利亞

6月17日 （三）

中午12:00

（勝）奧地利3：1約旦

6月23日 （二）

凌晨1:00

（勝）阿根廷2：0奧地利

6月23日 （二）

上午11:00

約旦1：2阿爾及利亞（勝）

6月28日 （一）

上午10:00

約旦1：3阿根廷（勝）

6月28日 （一）

上午10:00

奧地利3：3阿爾及利亞

註：以上為香港日期及時間 *ViuTV免費直播

世界盃2026｜J組積分榜

世界盃2026｜J組積分榜

排名

積分

1. 阿根廷

3

9

2. 奧地利

1

1

1

4

3. 阿爾及利亞

1

1

1

4

4. 約旦

3

世界盃2026｜K組賽程及賽果

世界盃2026｜K組賽程／時間表

賽事日期

時間

賽事

6月18日（四）

凌晨1:00

葡萄牙1：1剛果民主共和國

6月18日 （四）

上午10:00

烏茲別克1：3哥倫比亞（勝）*

6月24日（三）

凌晨1:00

（勝）葡萄牙5：0烏茲別克

6月24日（三）

上午10:00

（勝）哥倫比亞1：0剛果民主共和國*

6月28日（日）

凌晨7:30

哥倫比亞0：0葡萄牙

6月30日（二）

凌晨7:30

（勝）剛果民主共和國3：1烏茲別克

註：以上為香港日期及時間 *ViuTV免費直播

世界盃2026｜K組積分榜

世界盃2026｜K組積分榜

排名

積分

1. 哥倫比亞

2

1

7

2. 葡萄牙

1

2

5

3. 剛果民主共和國

1

1

1

4

4. 烏茲別克

3

世界盃2026｜L組賽程及賽果

世界盃2026｜L組賽程／時間表

賽事日期

時間

賽事

6月18日 （四）

凌晨4:00

（勝）英格蘭4：2克羅地亞

6月18日 （四）

上午7:00

（勝）加納1：0巴拿馬

6月24日（三）

凌晨4:00

英格蘭0：0加納

6月24日（三）

上午7:00

巴拿馬0：1克羅地亞（勝）

6月28日（日）

凌晨5:00

巴拿馬0：2英格蘭（勝）

6月28日（日）

凌晨5:00

（勝）克羅地亞2：1加納

註：以上為香港日期及時間 *ViuTV免費直播

世界盃2026｜L組積分榜

世界盃2026｜L組積分榜

排名

積分

1. 英格蘭

2

1

7

2. 克羅地亞

2

1

6

3. 加納

1

1

1

4

4. 巴拿馬

3

足球
世界盃2026決賽周
世界盃賽果消息
世界盃直播賽程