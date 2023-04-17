英超｜沙卡關鍵12碼又宴客發文致歉　奧迪加特場內場外顯隊長風範

阿仙奴爭奪19年來首個英超冠軍，再度遇上沉重打擊，兵工廠作客2：1領先韋斯咸時，布卡約沙卡主射12碼宴客，其後即被查洛保雲攻入追平一球。

沙卡關鍵時刻射失12碼，對上一次就是歐洲國家盃決賽，最後英格蘭失落錦標，這次宴客又會否令阿仙奴斷送冠軍呢？沙卡隨後即在社交網站「耍冧」，主帥阿迪達依然向他投信心一票。



從阿仙奴球迷的表情也知道，又一次3分變1分有多傷。（Getty Images）

英超爭冠進入白熱化階段，阿仙奴與曼城一分都不能少。兵工廠在難踢賽程前，周日（16 日）作客對韋斯咸，開賽早段連入兩球領先，惟後場一次犯錯，湯馬士柏迪後場失去控球，加比爾馬加希斯禁區內輸12碼，賓華馬操刀追成1：2。

阿仙奴換邊後本來再有擴大紀錄的機會，安東尼奧禁區犯手球，球證直指12碼點，布卡約沙卡主射，竟然一射斜出宴客。阿仙奴入球不成，轉頭即被查洛保雲窩利抽入追成2：2平手，阿仙奴連續兩輪在領先兩球下失分。

阿仙奴依然以74分高踞榜首，但與次席兼踢少一場的曼城差距縮窄至4分，若果月底的榜首大戰不敵「藍月亮」的話，屆時將在失分數字上陷入劣勢，大有可能就此交出爭標的主動權。

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布卡約沙卡再度在關鍵時刻射失12碼。（Getty Images）

沙卡關鍵12碼宴客，不禁令人想起兩年前歐洲國家盃決賽，沙卡互射12碼時最後一輪射失，最終英軍不敵意大利，如今會否再度斷送球隊奪冠的機會？

沙卡隨後在社交網站上發文，向一眾「阿迷」道歉，「射失12碼我責無旁貸，對不起槍迷們，我會做所有事情去補救。」阿仙奴隊長奧迪加特在沙卡宴客後，在場上已立即上前鼓勵他，在場下「奧隊」亦有留言，盡顯隊長風範，「一齊贏一齊輸，我們繼續努力。」（All together bro always, we keep going.）

奧迪加特主動上前鼓勵沙卡，賽後亦有留言支持對方。（Getty Images）

阿仙奴主帥阿迪達賽後維護沙卡，並依然向這名英軍國腳投下信心一票，「12碼沒有百分百必入的可能，這只是足球會發生的事。當你操刀12碼時，早已有這個準備，否則就不能主射12碼，而布卡約已經經歷過，他也可以再度站起來，所以下次再有12碼，他依然會是劊子手。」