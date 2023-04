英超｜沙卡關鍵12碼又宴客發文致歉　奧迪加特場內場外顯隊長風範

阿仙奴爭奪19年來首個英超冠軍,再度遇上沉重打擊,兵工廠作客2:1領先韋斯咸時,布卡約沙卡主射12碼宴客,其後即被查洛保雲攻入追平一球。

沙卡關鍵時刻射失12碼,對上一次就是歐洲國家盃決賽,最後英格蘭失落錦標,這次宴客又會否令阿仙奴斷送冠軍呢?沙卡隨後即在社交網站「耍冧」,主帥阿迪達依然向他投信心一票。



從阿仙奴球迷的表情也知道,又一次3分變1分有多傷。(Getty Images)

英超爭冠進入白熱化階段,阿仙奴與曼城一分都不能少。兵工廠在難踢賽程前,周日(16 日)作客對韋斯咸,開賽早段連入兩球領先,惟後場一次犯錯,湯馬士柏迪後場失去控球,加比爾馬加希斯禁區內輸12碼,賓華馬操刀追成1:2。

阿仙奴換邊後本來再有擴大紀錄的機會,安東尼奧禁區犯手球,球證直指12碼點,布卡約沙卡主射,竟然一射斜出宴客。阿仙奴入球不成,轉頭即被查洛保雲窩利抽入追成2:2平手,阿仙奴連續兩輪在領先兩球下失分。

阿仙奴依然以74分高踞榜首,但與次席兼踢少一場的曼城差距縮窄至4分,若果月底的榜首大戰不敵「藍月亮」的話,屆時將在失分數字上陷入劣勢,大有可能就此交出爭標的主動權。

布卡約沙卡再度在關鍵時刻射失12碼。(Getty Images)

沙卡關鍵12碼宴客,不禁令人想起兩年前歐洲國家盃決賽,沙卡互射12碼時最後一輪射失,最終英軍不敵意大利,如今會否再度斷送球隊奪冠的機會?

沙卡隨後在社交網站上發文,向一眾「阿迷」道歉,「射失12碼我責無旁貸,對不起槍迷們,我會做所有事情去補救。」阿仙奴隊長奧迪加特在沙卡宴客後,在場上已立即上前鼓勵他,在場下「奧隊」亦有留言,盡顯隊長風範,「一齊贏一齊輸,我們繼續努力。」(All together bro always, we keep going.)

奧迪加特主動上前鼓勵沙卡,賽後亦有留言支持對方。(Getty Images)

阿仙奴主帥阿迪達賽後維護沙卡,並依然向這名英軍國腳投下信心一票,「12碼沒有百分百必入的可能,這只是足球會發生的事。當你操刀12碼時,早已有這個準備,否則就不能主射12碼,而布卡約已經經歷過,他也可以再度站起來,所以下次再有12碼,他依然會是劊子手。」