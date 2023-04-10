足球熱話｜瑞典超門將「中幻術」踢空氣　錯認十二碼白點為皮球

門將「蝦碌」鏡頭永遠層出不窮，瑞典超級足球聯賽昨天（10日）又出現一次，哈馬比門將Oliver Dovin彷彿「中幻術」一般，被對手輕鬆射入空門。



在面對榜首球隊赫根的這一戰中，對手在早段展開高位逼搶，哈馬比將皮球回傳予門將Oliver Dovin後，他將皮球控定，看起來甚是淡定，視線完全沒有放在皮球上，以致於它向後慢慢滾走時仍絲毫不察覺，似乎以為十二碼點是皮球，再出腳想傳球時發覺自己竟踢了空氣，全程猶如「中幻術」一般。

對手Bénie Traore見狀立即上前，搶先一步輕鬆將皮球射入空門。

失球後一眾隊友都表現得十分詫異，他本人亦露出尷尬表情，不過亦有隊友主動上前鼓勵他。

此後赫根乘勝追擊，Bénie Traore更在上半場完結前上演帽子戲法。雖然哈馬比在換邊之後追回一球，但最終仍以1：3輸掉比賽。

相關片段在Twitter上流傳，網民紛紛留言表示這個失誤太有趣：「熱刺下季應該買他來代替洛里斯」、「他究竟在做什麼」、「這肯定跟博彩公司有關」。

Oliver Dovin今年年僅20歲，代表過瑞典U17、U19、U21青年隊出戰，亦曾為瑞典國家一隊上陣過1次。

不過幸運的是瑞典超級聯賽才剛剛開季，目前哈馬比以1勝1敗排在聯賽第6位，Oliver Dovin仍有不少機會將功補過。