女排世錦賽︱長人美女領塞爾維亞兩連霸　保絲高域獨攬24分膺MVP

世界女排錦標賽決賽塞爾維亞與巴西兩大強隊對決，實力旗鼓相當，塞爾維亞隊長保絲高域（Tijana Boskovic）再次閃耀全場，個人獨攬24分，領軍以26：24、25：22、25：17直落三局擊敗巴西，連續兩屆封后，亦成為賽事歷來僅第二位再奪MVP的球手。

25歲的保絲高域不止實力超群，1.93米身高加上樣子標緻，在平均顏值高企的一眾塞爾維亞隊友身邊，依然鶴立雞群。



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保絲高域（後排左一）領塞爾維亞在女排世錦賽兩連霸。（Tijana Boskovic Facebook）

2018年塞爾維亞在決賽擊敗意大利，首次成為女排世界冠軍，當時年僅21歲的保絲高域，決賽個人獨得26分當選最有價值球員（MVP）。4年後，決賽對手換成巴西，戴上隊長的保絲高域同樣沒有令人失望，得到全場最高的24分，成功領軍衛冕。

保絲高域賽後稱，「我無法用言語來形容，這些女孩、這支球隊、這種能量……我們在沒有輸掉任何一場比賽的情況下做到了，我很開心，也很自豪能成為球隊一份子。」她感謝所有人過去3星期的支持，特別是家人。

保絲高域成長首部曲：

過去6年是塞爾維亞女排最輝煌時刻，2018、2022兩次世界冠軍，兩個奧運獎牌（2016銀牌、2020銅牌），2017、2019兩次歐洲冠軍以及2022女排國家聯賽（VNL）銅牌，一出道已是「怪物新人」的保絲高域正是核心人物。

1.93米身高使她在任何場合也自然成為目光焦點，曾在2021年創下110.3公里女排發球最高時速紀錄，今屆決賽她純粹當個「殺手」，24分全部來自強勁扣殺。球場以外的她又是如何的？

保絲高域球場內外各種美態：

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與姐姐各為其主

保絲高域1997年3月8日在波斯尼亞和黑山最南部城鎮特雷比涅（Trebinje）出生，當地位於塞族共和國（Republika Srpska）範圍，父親是足球員，一姐一弟跟她一樣均是運動員，不過同樣打排球的姐姐Dajana國家隊代表波斯尼亞和黑山，2021年女排歐洲錦標賽兩姐妹首次在國際賽碰頭，Dajana穿上波黑球衣與身為塞爾維亞隊長的保絲高域對戰。

保絲高域年少成名，對自己充滿自信，「我為成就感到自豪，不會在這方面保持謙遜」，惟她指出塞爾維亞的秘訣在於團結，而且任何個人成就也及不上球隊獎牌。

作為塞爾維亞女排頭號球星，她說自己初心不變，「我依然是剛出道那個Tijana……或許作為運動員或個人我現在成熟了點，但最深層我還是原來的樣子。」她喜歡在球場展現力量和能量，「球場以外的我，仍是害羞和內向。」