排球︱意大利23歲巨星伊干奴突然退出國家隊　被質疑非我族類心淡

剛在女排世錦賽為意大利獲得銅牌的巨星伊干奴（Paola Egonu），驚傳退出國家隊。事緣世錦賽銅牌戰後，伊干奴哭着向經理人說：「這是我在國家隊最後一仗」。這一幕被球迷拍下，短片旋即在網上瘋傳。



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意大利主攻手伊干奴突然退出國家隊。（Getty Images）

23歲的伊干奴是意大利女排主將，身高1.93米，扣殺威力十足，今年7月領軍擊敗巴西贏得女排國家聯賽（VNL）冠軍一仗，首局尾段其中一球扣殺時速高達112.7公里，刷新世界紀錄，登上女排最高速的扣殺寶座。

那一仗她獲得全場最高的21分，進攻得分18分，攔網得3分，表現出眾。意大利直落3局擊敗巴西捧盃，伊干奴被選為賽事最有價值球員（MVP）。3個月後，她再次領軍勇奪世錦賽銅牌，原應是值得慶祝的一刻，她卻走到場邊哭訴。

女排世錦賽銅牌戰後，伊干奴被拍下向經理人哭訴一幕。（Twitter）

「這是我在國家隊的最後一仗」，伊干奴被球迷拍下向經理人哭訴的影片，「你不明白，他們仍在質問我為何是意大利人。」她並未指明「他們」是誰，及後據意大利排球協會會長文費迪（Giuseppe Manfredi）向當地傳媒所指，伊干奴在世錦賽四強意大利不敵巴西後，在社交媒體受到種族歧視。文費迪對此感到哀傷，指出伊干奴自小已在不同年齡組別代表意大利出賽。

伊干奴在意大利出生，但由於父母均不是當地人，直到14歲那年父親獲得意大利護照後，才獲正式入籍。

我為何要代表那些人出賽？

伊干奴退出國家隊消息一出，立即震撼全國。她其後受訪自行為事件降溫，澄清僅為「收到所有辱罵訊息之後，想暫時離開一下」，同時指出，「當我看到有人質疑我為何是意大利人時，我不明白自己為何還要代表那些人出賽。」

她接受RAI電視台訪問時稱，「身為運動員，我們每場比賽付出一切，當聽到一些質疑我不配這件球衣的聲音，令我很傷心。」

伊干奴向經理人哭訴短片：

種族歧視自己人，在意大利並不陌生，足球壇無論國家隊到意甲聯賽不時出現擲香蕉畫面，歧視黑人球員。今次連女排頭號巨星伊干奴也不放過，更引發對方憤而退隊，網上掀起支援她的聲浪，總理德拉吉（Mario Draghi）致電伊干奴送上支持，他的辦公室在Twitter發文大讚對方是「意大利體育界之光」，「將來有望再次穿上國家隊戰衣爭奪殊榮」。

不過事件同時涉及意大利敏感議題，右翼聯盟早前在9月25日贏得大選，他們一直無視左翼政客放寬移民入籍方面的法律。