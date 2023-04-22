七欖｜港隊挑戰者系列賽4強不敵湯加　加時勇挫比利時奪季軍

世界七人欖球挑戰者系列賽首站周六（22日）續在南非泰倫博斯上演，香港男子隊在4強不敵湯加，無緣晉身決賽爭冠，其後在季軍戰擊敗比利時，奪得季軍。



世界七人欖球挑戰者系列賽兩站賽事分別在20日展開，以及28至30日於南非舉行，最後勝出兩站挑戰者系列賽的男子隊，將晉身5月舉行的附加賽，與系列賽正賽的第12至14名3支隊伍交手，爭奪來季世界系列賽的最後一席。香港男子七欖隊第三度出戰「挑戰者系列賽」，前兩次分別是在2020年首屆系列賽中敗予日本獲得亞軍，以及在2022年以第五名完成。

港隊首日在B組連挫巴布亞新畿內亞及意大利，以次名晉級。（World Rugby）

港隊在B組以次名晉級後，8強戰以35：7大勝巴西殺入4強，今午與湯加爭入決賽。面對世界排名高9位的湯加，港隊在甫開賽久未能奪回控球，由對隊先達陣取得領先。港將其後雖嘗試衝破對手防線惟未能成功，半場落後0：12。換邊後，港隊接連失守，終以0：33敗予湯加，無緣決賽。

港隊其後在季軍戰硬撼比利時，憑蔡紀駿（James Christie）兩度達陣，加上史戴爾斯（Hugo Stiles）兩球附加罰球全入，上半場以14：7領先。易邊後戰況激烈，港將丹馬克（Max Denmark）達陣後，韋兆新射入罰球助港隊保持領先21：14。惟對隊在完場前藉港隊防守失誤，完場追成21：21。

丹馬克在加時階段達陣，助港隊奪季而回。（資料圖片／梁鵬威攝）

戰至加時，港隊在首10分鐘未能成功搶回控球權，但對隊亦久攻不下，令戰情陷於膠著。下半場，港隊在甫開賽便發動攻勢，最終由丹馬克突破防線狂奔達陣，助港隊以26：21取勝，奪得季軍。

港男女子隊將在28日轉戰第二站比賽。