英超｜利物浦3：2險勝諾定咸森林　祖達連續兩場梅開二度

爭前四仍然有望的利物浦，今仗主場鬥諾定咸森林，希望報回首循環的一敗之仇，兩軍下半場上演入球騷，結果紅軍以3：2險勝森林，全取3分。



利物浦首循環倒灶一球不敵諾定咸森林，今仗返回晏菲路，挾上場大勝列斯聯6：1之勢出戰，今仗以原陣出擊。紅軍主帥高普賽前表示，希望球隊今仗延續強勢，「周一的表現就是維持不變的最大原因，我們將在未來數仗作出變動。我在對列斯聯一仗看到氣勢，我們今仗要延續，這是一個不錯的走勢。」

利物浦上半場佔盡優勢，錄得85.5%的控球率，加上10次攻門，遠比諾定咸森林的1次埋門為多。利物浦上半場的死球攻勢甚有威脅，悉數來自阿歷山大阿諾特，雲迪積克接應這名英軍國腳傳中，森林門將基羅拿華斯一手托出。

利物浦上半場多次攻勢，亦是來自阿歷山大阿諾特的供應。（Getty Images）

阿諾特隨後開出角球，干拿迪頭槌攻門，卻被倒戈的尼高威廉斯白界線前解圍。阿諾特再在右路罰球傳中，森林守衛走甩迪奧高祖達，可惜他的頭槌未能命中目標，即使紅軍佔盡上風，比數上依然未能取得領先。

祖達近門頭槌中網側，算得上是利物浦半場最具威脅的攻門。（Getty Images）

利物浦的死球戰術在換邊後奏效，阿歷山大阿諾特開出角球，輾轉下法賓奴頭槌二傳，祖達入楔快對方守衛一步，近門頭槌破網，下半場僅100秒打破僵局，連續兩場有入球，利物浦領先1：0。

不過，利物浦的領先優勢只是維持了4分鐘，森林的傑斯韋治交給右路助攻的尼高威廉斯，這名倒戈的球員第一時間起腳，省中羅拔臣改變方向，並收死艾利臣，下半場6分鐘追成平手，亦是他的首個英超入球，晏菲路有不少球迷向威廉斯喝倒彩。

利物浦其後又有死球攻勢，羅拔臣左路傳中，祖達無人看管，心口一控﹑膝頭再控﹑左腳窩利抽射，一氣呵成，再度射破基羅拿華斯，8分鐘內梅開二度，紅軍取回領先。

祖達連續兩場梅開二度，成為利物浦贏波功臣。（路透社）

兩軍下半場入球停不了，森林憑「手榴彈」戰術扳平，傑斯韋治禁區內球不着地抽射，67分鐘再度追平，紅軍3分鐘後回敬一球，又是阿諾特的死球傳中，沙拿接應建功，紅軍70分鐘第3度領先。森林隨後不乏攻勢，利物浦防線依然頂得住，結果紅軍以3：2險勝對手，聯賽兩連勝。

沙拿接應阿諾特罰球傳中奠勝。（路透社）

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