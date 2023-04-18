英超︱利物浦大炒列斯聯前四未絕望　高普：今季最佳一仗

迎況平平的利物浦，今晨英超聯賽作客6：1大勝列斯聯，一洗頹風，重燃前四些微希望。迪奧高祖達、沙拿各入兩球，加普和紐尼斯均有進帳。

賽後紅軍30戰累積47分排第八，9分落後目前排第四的紐卡素，領隊高普讚揚球隊踢出今季最佳一仗，指出他們能夠做的是餘下8場比賽繼續爭勝，並期望前面的球隊失分。



利物浦大勝列斯聯，終結4場不勝走勢。（Getty Images）

力爭護級的列斯聯，上半場被加普、沙拿各入一球，半場已0：2落後。利物浦守將干拿迪犯錯，讓列斯聯下半場早段追近至1：2。惟跟上周英超主場1：5大敗予水晶宮一樣，列斯聯後防太過鬆散，之後被紅軍連轟4球，1：6再度大敗。

高普賽後讚揚，「在不同方面，我認為今場是我們今季踢得最好一仗」，同時道出利物浦今季現實，「他們可以贏盡餘下比賽，我們就算在所有比賽全勝也無機會改變任何事情。我們必須踢出好的足球，當我們做到，便會有成績，然後再看我們在聯賽榜排到什麼位置。」

利物浦6：1大勝列斯聯，高普讚揚球隊踢出今季最佳一仗。（Getty Images）

利物浦自從3月初7：0大勝曼聯後，在英超聯賽2和2負，已經連續4場不勝，加上歐聯16強不敵皇馬出局，今季剩下唯一目標就是力爭上前四。可是餘下只有8場比賽可追，與紐卡素這9分距離並不容易。

紅軍在下半場大爆發連入4球，梅開二度的前鋒祖達稱：「那是一個很特別的下半場，我們踢得真好——保持控球，嘗試在好的位置找隊友，射進一些精彩入球」，今季他屢受傷患困擾，今仗是他時隔超過一年再度入波，「今季對我來說是艱辛的，能夠入球如釋重負。我一直想參與進攻，上半場還有個助攻，不過我還是喜歡入球多些。」