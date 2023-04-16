德甲｜多蒙特錯過追平拜仁良機　少帥怒批太蠢：十年無冠是有原因

德甲爭標形勢緊湊，多蒙特在積分榜僅僅落後予拜仁慕尼黑，但在拜仁罕有地失分的同時，「蜜蜂兵團」卻毫不爭氣，在大好形勢下失分，錯過重返榜首的機會。

少帥泰錫賽後被德國媒體形容為「眼神空洞」，並公開怒斥球隊：「太蠢了！」



周六晚（15日）上演多場德甲賽事，當中在歐聯首回合大敗、兼傳出球員爆爭執的拜仁慕尼黑，罕有地在主場失分，1：1賽和賀芬咸，若同時間出戰的多蒙特能作客擊敗護級份子史特加，便能追平拜仁的積分。

傳遭隊友沙迪奧文尼拳打臉部的辛尼，嘴唇仍然腫起。（Getty Images）

多蒙特憑着賀拿和馬倫的入球，上半場已領先至2：0，加上史特加有馬夫洛柏路斯在39分鐘領紅牌，多踢一人的「蜜蜂兵團」本來形勢大好，卻竟然在77和84分鐘連失兩球被追和。多蒙特由美國國腳基奧雲尼雷拿在補時3分鐘入球，再次超前，以為絕殺對手之際，卻又遭對手在補時7分鐘絕地追平，最終只能戰成3：3，與拜仁的積分差距仍維持在兩分。

錯過追平拜仁積分的大好機會，多蒙特隊長馬高列奧斯一臉失落。（路透社）

錯失大好良機，多蒙特眾將都顯得非常失落，但更加崩潰的，似乎是今季終於「坐正」的主帥泰錫——這位曾是多蒙特球迷、並在球會由球探做起的40歲少帥，賽後在記招上被《德國之聲》如此描述：「『實在是太憤怒、也太失望了。』他說道，然後眼神空洞地掃視媒體中心，他的視線避過了一眾記者，最後落在房間後方、被大雨打濕的窗戶之外，那些淒涼的建築工地。」

泰錫顯得非常失落。（Getty Images）

泰錫直言，自己通常會在記招上維護球隊，希望維持正面的氣氛，「但現在實在太難做到了，因為（失分）實在太無必要、太蠢了。」他坦言，自己上任後由去年7月開始便準備着一切，「由季前熱身賽、上半季去解決各種傷病、低迷的時期……我們由（今年）1月開始很有戰意地反撲，令我們能身處在現在的位置，然後，我們竟然自行錯失了一切。」

這位心碎的主帥認為，種種條件下，多蒙特理應要全取3分，「半場之時，我們強調了必須不讓哪些問題發生，但最後還是發生了。全因我們失去了場上的紀律，才讓對手得以反擊。」

多蒙特上一次奪得德甲冠軍已是2011/12球季，泰錫坦言：「我們過去十年都沒有拿到冠軍，是有原因的；在談論聯賽排名時，我被批評表現得太客氣，也是有原因的。」不過他強調雖然失望，但球隊不會放棄：「（差距）仍然只有兩分。那只是一個失球，而我們必須入球去扭轉形勢。我們要由這種失意中學習，這也是我的責任去抬頭挺胸地面對，但無疑這過程是痛苦的。」