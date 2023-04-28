F1．阿塞拜疆站｜艾朗素緋聞變焦點　反問記者帶出新賽制勁複雜

F1（一級方程式）在3星期後回歸，今周末移師巴庫上演阿塞拜疆站。F1「春假」期間，最注目的新聞不是戰車有什麼重大更新，而是艾朗素的緋聞，這名西班牙車手受訪時被問及此事，他隨即笑逐顏開，並笑言今周的新賽制已經夠複雜。



F1今周末回歸，艾朗素隨即成為眾人焦點。（Getty Images）

大混亂的澳洲站後，車隊與車迷們有3星期的「春假」休養生息，而近期最火熱的F1新聞，必定是艾朗素（Fernando Alonso）與樂壇天后Taylor Swift的緋聞。

這單緋聞來自一個社交網站專頁，指二人最近見面頻頻，而兩人又剛好單身。緋聞炒得熱哄哄，兩名主角皆沒有澄清，而艾朗素更加「助攻」，早前在社交網站上載短片，背景音樂是Taylor Swift的歌曲，而正在看手機的艾朗素抬頭望向鏡頭，並單一單眼，令這段緋聞更加真實。

F1今周來到阿塞拜疆首都巴庫，41歲的艾朗素當然成為傳媒的焦點，而問題必定與緋聞女友有關。記者亦甚有心思，在問題當中加入Taylor Swift的歌曲名字，艾朗素隨即忍俊不禁，未有等待記者完成問題已立即回答，拿出明星的標準答案，關注他賽車的動向，直言無可奉告，其後笑言：「巴庫的賽制已經夠複雜。」

阿塞拜疆站賽制有什麼變動？

往年的衝刺賽，其實都是排位賽，周五排位賽是為了周六的衝刺賽，而衝刺賽的成績就是決定正賽的排位。

今年將舉行6站衝刺賽，今周的阿塞拜疆站將是今季首站，而FIA（國際汽聯）早前公布今年的衝刺賽有所微調。周五繼續有排位賽，並直接決定周日正賽的排位。

周六的衝刺賽將會獨立進行，原本在衝刺賽前的第二節練習，將會變成「Sprint Shootout」，即是另一節排位賽，與慣常排位賽模式接近，只是三節的時間縮短至12分鐘﹑10分鐘及8分鐘，而三節排位亦要使用特定輪胎，頭兩節運用中性輪胎，最後一節則是軟性輪胎。

總括而言，今年的F1衝刺賽周末，周五﹑周六也會進行排位賽，只是時間上有分別，衝刺賽依然維持100公里的路程，前8名也有分落袋，取得1至8分不等。

FIA早前公布今年衝刺賽的新模式。（F1 Twitter截圖）

F1阿塞拜疆站時間表（香港時間）：



自由練習1：星期五1730-1830

正賽排位賽：星期五2100-2200

衝刺賽排位賽（Shootout）：星期六1630-1714

衝刺賽：星期六2130-2200

正賽：星期日1900



今季F1完整賽程：