德甲｜多蒙特終於不自爆　把握拜仁失分再登頂　最後五輪賽程比較

德甲繼續是今季歐洲五大聯賽中，爭標形勢最緊湊的一個，雖然拜仁慕尼黑早前曾大勝多蒙特奪回榜首，但這支衛冕球隊今輪爆冷反負予緬恩斯，「蜜蜂兵團」未有再錯過良機，大勝法蘭克福重登榜首。

僅19歲的主將比寧咸的轉會傳聞雖然滿天飛，但他此刻的目標只得一個。



上一輪德甲，拜仁慕尼黑雖然賽和賀芬咸，但多蒙特同時間也遭十人應戰的史特加逼和，氣得主帥泰錫賽後怒罵球隊「太蠢」。

然而拜仁近一個月的亂象似乎毫無止息，繼易帥、沙迪奧文尼與利萊辛尼的內鬨、連環在德國盃和歐聯出局後，他們周六晚（22日）作客緬恩斯，在文尼先開紀錄下，竟在下半場短短15分鐘內遭對手連入三球，以1：3反負。

拜仁慕尼黑換上杜慈執教後，表現不升反跌。（路透社）

緊接在尾場出戰的多蒙特在主場鬥法蘭克福，當全世界都關注「蜜蜂兵團」會否再一次白白浪費良機時，他們終於展現出決心，19分鐘先由祖迪比寧咸一記流暢的轉身抽射打開紀錄，此後戴起隊長臂章的曉姆斯頭槌建功，加上今仗表現突出的當耶爾馬倫梅開二度，終以4：0大勝一場，以僅僅1分之差壓過拜仁，重登榜首。這也是多蒙特自2011/12的德甲奪冠球季以來，首次在第29周賽事後排在榜首。

把握住機會重登榜首，多蒙特眾將激情地與球迷一同慶祝。（Getty Images）

多蒙特再一次獲得爭標主導權，盛傳會在今夏獲歐洲頂級豪門出價爭搶的比寧咸，目前全副心思都放在爭標之上，他賽後激動地道：「老實說，這（贏得聯賽）比一切都重要、對我來說這意義重大。還有五場很難踢的比賽，我不想讓自己覺得已經贏了。」比寧咸在17歲時加盟多蒙特，很快就獲得上陣機會、站穩成為主將，「但這會是一件天大的事，對我來說，多蒙特給了我太多，為這間球會贏得聯賽比任何事都重要。我會付出一切去嘗試實現這目標。」

比寧咸盛傳獲包括利物浦、曼城和皇家馬德里在內的豪門追逐。（Getty Images）

目前德甲尚餘五輪聯賽，多蒙特下周末將作客波琴，之後尚有：主場對禾夫斯堡、主場對慕遜加柏、作客奧格斯堡及主場對緬恩斯，對手當中暫以緬恩斯排名最高（第6位）。

而拜仁餘下五輪分別是：主場對哈化柏林、作客雲達不萊梅、主場對史浩克04、主場對RB萊比錫、作客科隆，相較多蒙特，除了多一場作客賽事，也要對排名前列（暫列第4）的萊比錫，但總括而言，兩軍的賽程難度相約。德甲煞科戰將會在5月27日上演。