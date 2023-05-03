Hebe田馥甄兩日一夜登玉山　行山鞋照引熱議「好物分享不藏私」

台灣女歌手田馥甄（Hebe）近年愛上行山爬山，經常在社交網站分享登山經歷及照片。她日前登上高3952米的台灣最高峰玉山主峰，撰文講述她對爬山的熱愛，還分享一句很喜歡的說話：「爬山的目的就是平安下山。」



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田馥甄近日在社交網站分享登玉山的過程，花了兩日時間登頂及下山。上玉山最困難的並非體能，而是運氣，因為先要抽籤，抽中到排雲山莊的宿位。田馥甄寫道：「玉山！我又來了！終於的終於抽到排雲，比與你相遇還要幸運，豈止小幸運。滿載的美好回憶，讓我們相機記憶卡滿溢，那就不吝嗇分享眼見的每一隅。」

田馥甄第一日旅程由海拔2610米的塔塔加登山口出發，行到位於玉山西坡下、海拔3402米的排雲山莊過一晚。這是熱門登玉山的路徑，由登山口到排雲山莊約8.5公里，需時5至6小時。在分享的照片中，有張影到田馥甄所穿的行山鞋，引起網民討論，有人認得出這是HOKA Kaha GORE-TEX的女裝行山鞋，她亦表示好物分享不藏私。

田馥甄分享了一張以行山鞋為主體的照片，網民認得出是HOKA。（田馥甄Facebook）

目測她是穿這對HOKA Kaha行山鞋。這是第一代的款式，已經缺貨，市場上有售的是第二代。（網上圖片）

通常，登山人士會在第二日凌晨起步，攀登玉山主峰，看看能否幸運觀賞到日出。田馥甄第二日的旅程也是摸黑出發，凌晨1時半起床，2時半起步，從排雲山莊行約2.4公里的上山路，登上3952米高的玉山山頂，大約要行2至3小時左右。

她提到登頂前最後300米要在峭壁石瀑攀升，很具挑戰性，還有段路大風又崎嶇，她要用手爬行上山。她表示：「被高度驚到邊哭邊爬，被低溫狂風吹到鼻涕直流，分不清淚水還是鼻水，依然甘之如飴？」田馥甄看到玉山日出，風景令人讚嘆神往。之後，她原路下山，先回到排雲山莊吃飯，退房下山，平安回到登山口離開。

田馥甄在第二日清晨登上玉山主峰。（田馥甄Facebook）

分享第二日旅程的照片時，田馥甄撰文談到，在訪問中時常被記者問到喜歡爬山的原因，以及爬山帶給她什麼好處。她寫道：「其實心裏第一個反應是：從沒想過這些問題耶。愛上歌唱，愛上一個喜好，甚至一個人，不可能去思索他能帶給我什麼吧。就只是單純地愛着，喜歡着，想繼續不斷地探索著。」

下山途中，她表示「我腿我膝我臀皆疲憊，感謝讚嘆辛苦她們了」。（田馥甄Facebook）

「當然，最後嘴巴總會給出一個讓訪問者與受訪者彼此可以交差，讓大眾也能接受並理解的答案。比方：喜歡大自然的不可思議、神秘、美麗、險峻、溫柔、包容、排拒、瞬息萬變，抓不住卻又無比真實。讓人學會珍惜，也懂得臣服。」

「總覺得愛上自己以外的任何人事物都是危險的。即便有受傷的風險，也無法阻止這份愛，因為這就是愛啊！」

田馥甄完成玉山之旅後，在社交網站分享經歷。（田馥甄Facebook）

她分享這次登山旅程聽到的一句話，覺得很意思。她續寫：「好喜歡這次在塔塔加登山口，準備出發前，協作小光和山友們分享的一句話：『爬山的目的就是平安下山。』這句話一路刻在我心上，陪著我平安下山。無論山路或人生的路，願我們都能敢於出走冒險，也讓身心平安。」

田馥甄近年愛上行山，征服過台灣多座山岳，行過多條步道古道，行山爬山經驗很豐富。有時候，SHE還會在山上合體，田馥甄會跟任家萱（Selina）、陳嘉樺（Ella）一起爬山，她們可說由樂壇女團變成了山系女團。陳嘉樺看過田馥甄在社交網站撰寫登玉山的感受後，也留言「看着看着眼眶都濕了，好感動」，有網民期待SHE下次一起行玉山。