足總盃︱傑志再做「三冠王」　為亞冠勢再增兵　潘沛軒贏父子對決

足總盃決賽周六（13日）於旺角大球場上演，傑志意外地以7：1大勝標準流浪，相隔五年後再做本土「三冠王」。傑志下季會取得直入亞冠盃分組賽資格，會長伍健透露肯定會再增兵。



未開波先落雨，雖然今仗門票不設預售，但上周煞科日爭冠戰「打蛇餅」盛況已不復見。縱有3083名球迷入場，兩邊龍門後方觀眾席卻甚多空位，氣氛一般；流浪小球員在球隊入場時舉起「撐標準流浪」紙牌，已算比較突出。

流浪小球員在球隊入場時舉起「撐標準流浪」紙牌打氣。（林靄怡攝）

流浪今季菁英盃分組賽兩挫傑志，聯賽次循環亦只僅負「藍鳥」，倒戈的林嘉緯與盧均宜、剛首度入圍大港腳初選的林衍廷、主要外援祖連奴跟神田夢實都擔正。傑志在明加索夫停賽、丹恩奴域續因紀律問題不入名單下，前線派潘沛軒踢正選，與流浪主教練潘文俊上演「父子對決」。

流浪早段乘傑志未企穩陣腳搶攻，8分鐘，祖連奴挑傳予伊巴謙入楔，後者與保羅相撞但球證無吹罰，盧均宜第一時間上前撞射空門，但省中費蘭度。場濕地滑令兩軍攻勢受阻，戰況陷入膠著，直至30分鐘羅梓駿橫傳禁區頂的查理史葛，這位前曼聯青訓中場施看家本領，順勢燙射破網成1：0。

傑志上半場已遙遙領先。（林靄怡攝）

「藍鳥」機會接二連三，39分鐘潘沛軒射空門被朴鍾範白界線前擋走，輾轉輪到羅梓駿近門起腳，又被姚浩明護空門，但這次基爾頓「執雞」得手，領先至2：0。雖然流浪兩分鐘後由朴鍾範接應神田夢實角球頂入追近，但羅拔圖上半場補時階段右路傳中，潘沛軒頂入至3：1。

流浪上半場尾段曾追回一球。（袁志浩攝）

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流浪下半場早段再失波，米基爾58分鐘右路窄角度起腳，省中朴鍾範改變方向飛往近柱，梁興傑撲到仍難阻皮球入網。僅兩分鐘後，查理史葛再遠射入網，個人梅開二度；部份流浪球員已開始洩氣，失波後倒地良久不起。

傑志開始輪換，讓鄭展龍、沙根巴耶夫等後備球員有更多上陣時間，流浪靠祖連奴左路勁射贏回不少掌聲，但「藍鳥」繼續踢得輕鬆，米基爾峨眉月頂與基爾頓撞牆，「較好砲台」讓對方撞射再入一球。最終米基爾更演「帽子戲法」，傑志結果大勝7：1，拿下足總盃，加上今季已勇奪高級組銀牌及港超冠軍，繼2017/18年度後再做本土「三冠王」。

傑志相隔5年後再成為「三冠王」。（林靄怡攝）

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傑志再做三冠王 下季勢再增兵

傑志會長伍健賽後大合照前，叫球員高舉「5」的手勢，代表藍鳥自2011年後，已第五次成為「三冠王」，他對球隊今季表現感滿意，「最尾有少少緊張刺激，但做三冠王不容易，要有一定穩定性，這是個完美的句號。」

主教練朱志光就對懸殊比數感到意外，「可能是因為我們踢得更進取了，因為落雨、氣溫不高，我們加強了前場逼搶，球員都沒有保留。」他認為麾下大賽經驗較多，心理上自然比對手着數。

伍健在大合照時叫球員擺出「5」的手勢。（袁志浩攝）

「藍鳥」取得下季直入亞冠分組賽資格，朱志光強調球隊仍要向前，透露前、中、後都會增兵，「否則又是拿出同一碗雲吞麵，又是大地魚湯底，下季更衣室我又對球員說同一番話，（我們）需要新鮮（感）。」伍健則確認球隊正考慮三線新援人選，「亞冠要出線，就有增強實力的需要。可是有人建議了數名球員，我們都要揀，對方也未必想來。而現有球員又留不留？目標是留得低的（球員），都是打得、亞冠會有表現的。」

傑志季中簽入前韓國國腳金信煜，但他仍未在頂級賽事取得入球，伍健指與對方仍有合約，「（讓他）一直繼續練，（入球）會來的。」而對被指有紀律問題的丹恩奴域，他只表示對方仍是球員身份，會參與今晚舉行的慶功宴，「他做錯什麼，哪是另外一回事。」

朱志光指球隊要繼續向前，下季肯定會再增兵，注入新鮮感。（林靄怡攝）

潘沛軒入波 爸爸潘文俊：為他開心

另外，潘沛軒與潘文俊兩父子賽後也難得在場內合照，他倆曾先後效力傑志。爸爸潘文俊對愛兒入波，另有一番感受，「自己隊做得不好，他入波也很正常，輸波當然不開心，但足球就是各為其主，也為他入波而感到高興，希望他繼續努力。」

他僅評價兒子的表現是中規中矩，「不錯吧，入波就好波，若沒有入波就唔好波。」父親受訪時，潘沛軒不時在一旁偷笑，他透露入波當下沒有特別感覺，只想幫球隊贏波，「今季很多機會，應該入更多球，要改進，我會繼續做好場上本份。」