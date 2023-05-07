理文離港超冠軍只差一步　收窄與傑志差距　李文恩：下季再增強

理文成軍6年，今季距離港超冠軍最近。煞科日對傑志只要取勝即封王，球隊早早領先，雖一度被追和，但多踢一人下憑艾華頓破門，本以為錦標已經到手，可惜希望只維持了3分鐘就破滅，最終與「藍鳥」打和2：2，與冠軍失諸交臂。



完場哨子聲一響，理文守門員陳嘉豪及徐宏傑不禁倒在地上，仰天長歎，與相擁慶祝的傑志球員及衝入場內的「藍鳥」球迷形成對比。「黃黑軍團」撐着身子走到近大銀幕的觀眾席，感謝到場支持的球迷，但艾華頓、顏樂楓、余煒廉等人見觀眾報以掌聲，即忍不住流下男兒淚；迪高更選擇低下頭坐在板凳上，久未發一言。

余煒廉指會記住今次失落港超的痛。（袁志浩攝）

自2018年便效力理文的余煒廉坦言，心情難免失落，「領先過都被追回，由球會初初建立到現在，真是最接近的一次。要記住今次的痛，再有機會贏冠軍就要把握。」

他認為球隊與傑志仍有差距，「他們心理質素很好，落後下仍找到機會入波，我們要進步的話，就要懂得在必須取勝的情況下仍能入球。」

理文班主李文恩。（袁志浩攝）

理文下季勢再補強

近季均向理文投資2000萬班費的班主李文恩，認為球隊經驗始終比較輸蝕，「要學習的是，領先又踢多一人時，心態是否鬆了一點？大家盡了力，表演算不錯，但拿不到勝利就爭少少。欣賞球員努力，但絕不能說是好比賽，要檢討，有很多進步空間。」他表示除了希望讓更多球迷認識理文，也以長期維持爭冠水準為目標。

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「我們會不停完善（球隊），有針對性（計劃），下季一定要增強，因大家都繼續強，不能默守成規，否則可能連爭冠都無資格。」李文恩說。

他不諱言對組軍已有想法，但指會與主教練曾昭達商量後再作公布。而對於是否後悔季中辭退原主教練陳曉明，李文恩不置可否，「向前看，沒有說後悔或不後悔。」

理文今季仍有冠軍可爭，球隊5月20日會在菁英盃決賽對冠忠南區，曾昭達希望球員能盡快平復心情，屆時取得佳績。