劍擊大獎賽｜何瑋桁8強寫生涯最佳　貪心是在發光般劍道上衝更遠

哥倫比亞卡利重劍大獎賽的8強劍道上，當外界注意力大都集中於勝利者或比賽結果上，落敗的香港劍手何瑋桁縱然與獎牌僅一步之遙，卻是近年來久違最投入、最享受的一天。

到底何謂「享受比賽」？他告訴我們，當你真正享受每一劍時，「劍道好似發緊光咁」。



哥倫比亞卡利重劍大獎賽周日（7日）落幕，今站只得何瑋桁殺入正賽，首圈以15：11擊敗7號種子、法國劍手Alexandre Bardenet後，再先後以15：13及15：10力克意大利和奧地利劍手，勇闖8強。雖然最終以11：15憾負世界排名第25的西班牙代表Yulen Pereiar，仍寫下生涯最佳國際賽戰績。何瑋桁坦言：「今日主要都是享受每一場、每一劍，因為近幾年次次入64（正賽64強），大部份都是畀人贏好多而輸。」而今次，他做到了。

何瑋桁（右）在大獎賽8強止步，寫下生涯最佳國際賽成績。（FIE）

何瑋桁此前最佳成績是世界盃打入32強，對他來說，最深刻其實是16強入8強那一場，是無比的專注和投入。

「因為本身自己條腰有少少傷，但那一場打打下，好似愈來愈順，愈來愈唔識攰咁，仲要打打下時，覺得成個劍道好似發緊光咁，自己打得好享受同好投入。」

最上一次有這個感覺，他說已是2016年的衛星賽。那年，他在台北的衛星賽奪得冠軍，那年，他還未改名仍叫何施浩。後來，就是排名下跌、本地獎盃荒的故事了。

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何瑋桁（右）最深刻是16強入8強那一場，是無比的專注和投入。（FIE）

結果論以外的得着

何瑋桁勇闖8強，當事中卻沒太大興奮感覺，「我自己個感覺好似比想像中平靜好多，今日都是享受每一劍。」今站突破的關鍵，他自言是因為「放低輸贏」，「8強的其餘7人都在世界賽拎過獎，相對來說自己都沒甚壓力，我每一場都提自己，個壓力不在我度，盡了力自己收貨就得。」

「信心一定有，因為自己都好想攞一次獎，但在這一場打到第二節，成個身體體力好似直線下降般，所以接下來要好好再操勁啲體能。」僅差一步就能踏上頒獎台，但不是什麼都得用結果論，輸贏之外更大得着一定是「信心」，「因為次次打世界賽入到第二日，都第一輪就輸，仲要大部份都輸好多，今次一下子就去到8強，證明我其實都有能力向上衝，信心都大好多。」

「今次比賽是爭奧運積分的第一個比賽，所以對自己來說，是一個好好的開始。」他續道。

何瑋桁指教練陸昶名（Nicola）滿意其表現。（FIE）

問前仁川亞運代表、現為男子重劍教練的陸昶名（Nicola）對他有何評價，何瑋桁表示：「他說我成熟了好多，打得好好，但其實我自己仲想衝遠啲，所以自己都未到最滿意。」他再補一句：「自己好似貪心咗少少。」

貪心，卻不一定是貶義，貪心也可以是動力；當想要獲勝、追求自我進步時，才會更投入、主動去迎難而上，看到閃閃發光的劍道。