傑運｜吳安儀連10屆當選傑出運動員可期 港台直播邀鄭裕玲任司儀
2022年度香港傑出運動員選舉（傑運）將於周二（18日）假灣仔會展舉行，雖未如疫情前以晚宴方式舉行，頒獎禮除有現場直播，亦邀得星級主持鄭裕玲擔任司儀，並由歌手陳柏宇任表演嘉賓，與市民一起見證傑出運動員誕生。
被譽為香港體壇「奧斯卡」的傑運是體壇年度盛事，惟過去三屆因疫情而縮減規模，去屆在一度延期後重返「會展」，今屆雖仍然未如以往以晚宴方式舉行，仍保留頒獎禮焦點之一的「紅地氈」環節。
吳安儀若連10屆當選成港將之最
大會日前公布由香港電台電視32台現場直播這項體壇盛事，並邀得星級主持鄭裕玲（Do姐）擔任司儀，歌手陳柏宇亦會任表演嘉賓。
去屆憑奧運金、銀牌大熱當選男、女子傑出運動員兼「星中之星」的張家朗和何詩蓓，今屆再獲提名；曾六度當選「星中之星」的李慧詩則緣盡今屆選舉，香港單車總會提名新星李思穎競逐女子傑出運動員。
當中已8次成為傑出男運動員的單車傳奇黃金寶，以及殘疾人田徑代表蘇樺偉已退役；「女車神」李慧詩與吳安儀則以9次當選傑出運動員佔運動員之最，二人同樣由2012年度起連續9屆獲得殊榮。由於李慧詩今屆並無獲提名，因此若吳安儀成功第10度當選，將成為獲選次數最多港將。
今屆傑運續設4個選舉項目，包括「香港傑出男運動員」、「香港傑出女運動員」、「香港最佳運動組合」及「香港最佳運動隊伍」。
傑運將選出「香港傑出男運動員」及「香港傑出女運動員」最多各五名，而兩個獎項中得票最高者，將分別奪得最高殊榮的「國泰星中之星香港傑出男／女運動員」。公眾投票在上月已截止，去年分別成為「星中之星」的香港花劍代表張家朗及游泳代表何詩蓓，均在香港傑出男／女運動員的公眾投票中領先。
港足定七欖 最佳運動隊伍競爭激烈
至於另外兩項設公眾投票的「香港最佳運動組合」和「香港最佳運動隊伍」，「組合」暫列三甲的按序為香港女子重劍代表隊（江旻憓、陳渭泠、佘繕妡、連翊希、朱嘉望），香港乒乓女雙組合（杜凱琹、朱成竹）和香港羽毛球混隻組合（李晉熙、吳芷柔）。
而「隊伍」方面，去年出戰亞洲盃外圍賽取得決賽周席位的香港男子足球隊，公眾投票截止前力壓香港男子七人欖球代表隊升上第一位，香港單車球隊（何永泰、陳家健）則列第三。
傑出男運動員公眾投票走勢
1. 張家朗（劍擊） 2. 石偉雄（體操） 3. 黃澤林（網球）
4. 朱文佳（傷殘羽毛球） 5. 黃鎮廷（乒乓） 6. 鄧韋樂（殘疾人游泳）
7. 李卓耀（羽毛球） 8. 奧斯卡（三鐵） 9. 何甄陶（游泳） 10. 黃尹雋（長跑）
傑出女運動員公眾投票走勢
1. 何詩蓓（游泳） 2. 江旻憓（劍擊） 3. 吳安儀（桌球） 4. 劉慕裳（空手道）
5. 杜凱琹（乒乓球） 6. 陳芷澄（高爾夫球） 7. 何宛淇（硬地滾球）
8. 曾楚喬（武術） 9. 陳睿琳（殘疾人游泳） 10. 黃曉盈（體操）