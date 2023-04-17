傑運｜吳安儀連10屆當選傑出運動員可期　港台直播邀鄭裕玲任司儀

2022年度香港傑出運動員選舉（傑運）將於周二（18日）假灣仔會展舉行，雖未如疫情前以晚宴方式舉行，頒獎禮除有現場直播，亦邀得星級主持鄭裕玲擔任司儀，並由歌手陳柏宇任表演嘉賓，與市民一起見證傑出運動員誕生。



被譽為香港體壇「奧斯卡」的傑運是體壇年度盛事，惟過去三屆因疫情而縮減規模，去屆在一度延期後重返「會展」，今屆雖仍然未如以往以晚宴方式舉行，仍保留頒獎禮焦點之一的「紅地氈」環節。

今屆傑運頒獎禮雖仍然未如以往以晚宴方式舉行，仍保留頒獎禮焦點之一的「紅地毯」環節。（資料圖片／李澤彤攝）

吳安儀若連10屆當選成港將之最

大會日前公布由香港電台電視32台現場直播這項體壇盛事，並邀得星級主持鄭裕玲（Do姐）擔任司儀，歌手陳柏宇亦會任表演嘉賓。

去屆憑奧運金、銀牌大熱當選男、女子傑出運動員兼「星中之星」的張家朗和何詩蓓，今屆再獲提名；曾六度當選「星中之星」的李慧詩則緣盡今屆選舉，香港單車總會提名新星李思穎競逐女子傑出運動員。

吳安儀贏得2022溫車士打女子公開賽冠軍。（World Women's Snooker）

當中已8次成為傑出男運動員的單車傳奇黃金寶，以及殘疾人田徑代表蘇樺偉已退役；「女車神」李慧詩與吳安儀則以9次當選傑出運動員佔運動員之最，二人同樣由2012年度起連續9屆獲得殊榮。由於李慧詩今屆並無獲提名，因此若吳安儀成功第10度當選，將成為獲選次數最多港將。

何詩蓓（左）與張家朗（右）在2021年度傑運，分別獲選為女子及男子「星中之星」。（資料圖片／李澤彤攝）

今屆傑運續設4個選舉項目，包括「香港傑出男運動員」、「香港傑出女運動員」、「香港最佳運動組合」及「香港最佳運動隊伍」。

傑運將選出「香港傑出男運動員」及「香港傑出女運動員」最多各五名，而兩個獎項中得票最高者，將分別奪得最高殊榮的「國泰星中之星香港傑出男／女運動員」。公眾投票在上月已截止，去年分別成為「星中之星」的香港花劍代表張家朗及游泳代表何詩蓓，均在香港傑出男／女運動員的公眾投票中領先。

李思穎取代李慧詩角逐傑出女運動員。（資料圖片）

港足定七欖 最佳運動隊伍競爭激烈

至於另外兩項設公眾投票的「香港最佳運動組合」和「香港最佳運動隊伍」，「組合」暫列三甲的按序為香港女子重劍代表隊（江旻憓、陳渭泠、佘繕妡、連翊希、朱嘉望），香港乒乓女雙組合（杜凱琹、朱成竹）和香港羽毛球混隻組合（李晉熙、吳芷柔）。

而「隊伍」方面，去年出戰亞洲盃外圍賽取得決賽周席位的香港男子足球隊，公眾投票截止前力壓香港男子七人欖球代表隊升上第一位，香港單車球隊（何永泰、陳家健）則列第三。

傑出男運動員公眾投票走勢

1. 張家朗（劍擊） 2. 石偉雄（體操） 3. 黃澤林（網球）

4. 朱文佳（傷殘羽毛球） 5. 黃鎮廷（乒乓） 6. 鄧韋樂（殘疾人游泳）

7. 李卓耀（羽毛球） 8. 奧斯卡（三鐵） 9. 何甄陶（游泳） 10. 黃尹雋（長跑）



張家朗在傑出男運動員中以較高票數領先，他去年在世錦賽奪得男子花劍個人銅牌，並曾在亞錦賽奪個人賽金牌等，成績亮眼。（資料圖片）

傑出女運動員公眾投票走勢

1. 何詩蓓（游泳） 2. 江旻憓（劍擊） 3. 吳安儀（桌球） 4. 劉慕裳（空手道）

5. 杜凱琹（乒乓球） 6. 陳芷澄（高爾夫球） 7. 何宛淇（硬地滾球）

8. 曾楚喬（武術） 9. 陳睿琳（殘疾人游泳） 10. 黃曉盈（體操）

