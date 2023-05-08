重劍大獎賽｜江旻憓哥倫比亞站封后　創生涯最佳成績有望重登世一

重劍哥倫比亞大獎賽，香港女子重劍代表江旻憓打入決賽，面對法國劍手簡達森美，她以15：8擊敗對手，奪得生涯第一個大獎賽冠軍。



世界排名第二的江旻憓以種子身份直入周日（7日）展開的正賽，她由首圈開始連續淘汰來自波蘭、捷克和美國的劍手，到8強再擊敗加拿大的Xiao Ruien，鎖定4強資格和獎牌。Vivian在4強遇上意大利劍手Rossella Fiamingo，兩人在三節內戰成8：8，決一劍之下江旻憓以9：8獲勝，進入決賽。

江旻憓在16強擊敗美國劍手Anne Cebula。（FIE）

江旻憓在決賽的對手是世界排名第三的法國劍手簡達森美，第一節過後，這位港將一度落後1：2，第二節甫開始便追回2：2，其後連續兩劍同時得分戰成4：4，再一口氣領先至9：4，最終再以15：8鎖定勝局，是她生涯首次奪得大獎賽金牌，也是自2019年之後，首次在國際劍聯的世界性賽事（世界盃、大獎賽）中奪金。江旻憓上一面金牌，則來自去年6月的亞洲錦標賽女重個人賽。

江旻憓今季已先在去年12月的溫哥華世界盃奪得銅牌、1月的多哈大獎賽亦獲銀牌，來到今站獲得今季第一面金牌，表現相當穩定。今站同時是重劍的首站巴黎奧運積分賽，這面金牌也令她在爭逐奧運資格上有個極佳的開始；同時，也令世界排名第二的她有望重返世界排名第一，需待國際劍聯公布。

何瑋桁同日創下自己生涯的最佳成績。（FIE）

另外，男子重劍代表何瑋桁也在今站打入8強，雖然最後以11：15惜負西班牙劍手Yulen PEREIRA，距獎牌僅一步之遙，但已是他生涯的國際賽最佳成績。