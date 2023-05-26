乒乓｜恐怖車禍也撞不死的丹麥球手　從斷脊椎到神奇晉級世錦8強

世界乒乓球錦標賽男單8強，24歲丹麥球手連特（Anders Lind）將硬撼中國的王楚欽。

世界排名180的丹麥人要爆冷晉級，可說是九死一生，但當他兩年前經歷兇怖車禍，被撞斷兩條脊椎，卻從生死邊緣逃過鬼門關和癱瘓危機，最終重回賽場甚至在世錦賽殺退韓國勁敵勇闖前8，你說他的人生還有什麼不可能嗎？



事實上，連特去年就擊退2021年殺入歐國盃4強的丹麥足球隊，以及領軍贏得東京奧運金牌的手球傳奇傑素爾（Mathias GISSEL），獲丹麥體壇頒發「沒有不可能獎」（Nothing Is Impossible Prize）。

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丹麥球手連特在恐怖車禍中險癱瘓，最終卻神奇重回賽場。（WTT Facebook）

「那絕對是非常不幸的事情。但身邊不少人告訴我，我能夠保住生命，也沒有癱瘓，應該感恩。」

連特說的是2021年3月23日的事。當天早上9時15分，連特正以時速100公里駕車前往訓練，豈料對面行車線一名司機心臟病發，汽車失去控制，越過路壆向住連特直衝，他還清楚記得撞車前一刻，他伸直雙手，背部盡量貼住座椅，「如果遲半秒，我就能煞車；或者早半秒，我就能避開車輛」。然而世事沒如果，在他於意識清醒下被送往醫院，施了一個5小時的手術後，他醒來之時，已被醫生告知上腰脊椎L1和L2斷裂，別說要打乒乓球，就連步行或許也成問題，可能要在輪椅上度過餘生。

連特的汽車報廢。（網上圖片）

當時連特正為東京奧運資格盡最後努力，準備出戰4月於葡萄牙舉行的奧運終極資格賽，然而命運一下子逆轉，他爭取的不再是奧運入場券，卻是雙腳再次著地的機會。「奧運是個大目標，當時我狀態不錯，機會是50/50。然而從撞車一刻開始，有的事情比奧運更重要，認識我的人都知道我沒有耐性，但我將面臨漫長的過程。」

連特從學習站立開始復健。（網上圖片）

術後半年，連特每天努力復健，在醫療人員撐扶下學習站立，然後步行，繼而慢跑，最終竟然回到乒乓球場，入選國家隊出戰2021歐錦團體賽，與隊友一起奪得銅牌，之後更於全國賽連奪男單、男雙及混雙3金，翌年獲頒「沒有不可能獎」，絕對實至名歸。

今屆世界錦標賽，連特以世界排名180的身分出戰先後淘汰葡萄牙、波多黎角和伊朗球手，在16強遇上世界排名13、韓國的張禹珍，他爆冷以4：1輕取對手，將在8強火併中國的王楚欽。「我不像其他球手，我的選擇往往異於常人，『無法預測』就是我的打球風格，對手根本無法預判我的來球。」連特這樣形容自己。

香港時間今天（26日）晚上10時，連特將迎來8強大戰，看看他能否打出所有球迷都沒能預測的賽果。