乒乓人物誌︱馬龍：巴黎奧運不一定見到我　中國隊長態度決定高度

中國乒乓球領軍人物馬龍已經34歲了，在競爭激烈得近乎殘酷的國乒而言，實在是個異數。大魔王級的鄧亞萍25歲退役，張怡寧27歲、劉國梁也是27歲，王楠30歲，孔令輝31歲，馬琳與王勵勤堅持到33、34歲才退下來，然而他們在30歲左右開始已逐漸淡出主力陣容。這樣一數，更顯得馬龍獨一無二。

距離巴黎奧運不足兩年，離以想像到時沒有他的畫面，可是這位國家隊老大哥淡然一句：「我不肯定，希望我能去吧。」正是這種從不自恃的心態，令馬龍達到其他球手難以企及的高度。



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馬龍為中國贏得5面奧運金牌，是眾人之冠。（Getty Images）

無時無刻也在求進的乒球魔人

馬龍是乒乓球壇史上首位囊括奧運、世錦賽、世界盃、亞運、亞錦賽、亞洲杯、巡迴賽總決賽、全運會及全錦賽單打冠軍於一身的「超級全滿貫」男子選手，也是首位成功蟬聯奧運男單金牌並擁有5面金牌的球手。男乒史上首位雙圈大滿貫、三大賽共獲26次冠軍均是前無古人，國際乒聯（ITTF）形容他為GOAT（史上最佳），毫不誇張。

生於遼寧鞍山市，馬龍5歲開始打乒乓球，13歲被教練帶到北京深造，2003年入選國家隊，當時年僅15歲。征戰多年獲獎無數，34歲的馬龍長年維持高水平體能和狀態，當中並無僥倖，他接受奧運官網訪問時說，「我總是在鑽研如何提升技術、戰術以及維持健康，這是我一直以來的渴望。錦標和紀錄什麼的，就由其他人來說，我只專注於如何改善自己，保持最佳狀態。」

中國乒乓球隊長馬龍總是充滿激情。（Getty Images）

馬龍長處巔峰的秘密

這就是馬龍。不少中國運動員成名後，彷彿失去動力，無法持續艱苦訓練，馬龍跟其他運動員的最大不同之處，在於他能持續熱愛乒乓球，「無論是小球的移動軌跡，或是研究我自己和我的打法，我覺得自己真的屬於乒乓球，我用很多時間來思考乒乓球。」

2024巴黎奧運舉行時，馬龍差3個月便滿36歲。從現在的時間點來看，難以想像國乒沒有他身影的畫面，與此同時，從來沒有一位國乒主將到這年紀仍肩負如此重任。中國乒乓球壇人才輩出，歷任大魔王也有退下來的時候，文首提及的猛將沒有一個打到這年紀。對於再戰奧運與否，馬龍說：「我不肯定，我希望我能夠去。」

馬龍奧運累積5金，如出戰巴黎奧運有望再創歷史。（Getty Images）

態度決定高度

馬龍2012倫敦奧運贏得乒乓球男團金牌，之後在2016和2020兩屆奧運分別同獲男團及男單金牌，成為奧運史上最強乒乓金牌王，巴黎奧運如能成行，將朝6金甚至7金之路邁進，如此前無古人，後亦難有來者的高度，關鍵並非他球技出眾，而是他對乒乓球的熱愛與態度。

「我尚未去想何時退休。即使前路艱辛，也不肯定能否達到，我仍在跟隨（出戰巴黎奧運）的道路。」馬龍一如以往嚴肅地說，「我認為，我需要認真和負責任——我必須證明自己值得擁有一席位，值得繼續打乒乓球，值得代表國家隊，也要對得起自己。」