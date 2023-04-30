F1阿塞拜疆站｜佩雷斯力壓韋斯達賓奪第二勝　紅牛第三次包辦冠亞

F1（一級方程式）阿塞拜疆站，在早段一架安全車「相助」之下，紅牛「老二」佩雷斯（Sergio Perez）成功爭口氣，擊敗隊友、力爭再度衛冕的韋斯達賓（Max Verstappen），奪得今站冠軍，收窄與「韋少」的積分差距。



今站起步早段沒有太多亮點可言，韋斯達賓到第3圈已輕鬆超越頭位的陸克萊升上第一位，唯獨場地溫度較昨日上升不少，胎耗較預期中高許多，許多戰車都以黃色中性胎起步之下，第6圈便陸續有戰車入站，換上白色硬胎。

然而賽到第10圈、大半戰車都已入站後，艾法托利的迪維斯卻在5號彎撞牆，懸掛系統受損之下無法再賽。

賽會尚未出動安全車，紅牛已召了本來領先的韋斯達賓入站換胎，在「韋少」出站時，安全車便出動，意味他錯過了節省入站時間的機會，而這機會落在佩雷斯身上——在韋斯達賓入站後，佩雷斯本已領先，加上趁安全車期間入站，更鞏固了自己的領先位置。

韋斯達賓率先入站，錯過了安全車的大好時機。（Getty Images）

戰況之後相對平淡，韋斯達賓全程力追隊友，兩人都曾數次刷撞到賽道牆身，但韋斯達賓一直未能收窄差距，最終佩雷斯奪得個人今季第二次的分站冠軍，「韋少」第二、法拉利的陸克萊第三；而賽事末段一輪快圈爭奪戰之後，這額外一分終落在平治的佐治羅素手上。

佩雷斯在街道賽表現一向出色，他2021年也在巴庫站獲勝，成為這個賽站史上首位贏得超過一場賽事的車手，今站也已是他今季繼沙特阿拉伯的吉達賽道之後，再贏一站街道賽，同時是他近三季第五次在街道賽勝出。他賽後大呼「幸運」：「（撞牆後）幸好我的右前輪沒有壞掉！」

佩雷斯坦言韋斯達賓把他逼得非常緊，「我們之間其實很接近，我們都已去到極限、彼此曾數次擦撞到牆壁，Max（韋斯達賓）全程都向我施壓，真的很難應付，幸好我們成功壓制住他。」

韋斯達賓（右）恭賀佩雷斯（左）。（Getty Images）

四站過後，紅牛兩名車手佩雷斯和韋斯達賓分別贏得兩站，目前「韋少」在車手積分榜仍以8分之差領先佩雷斯。而在車隊積分榜上，紅牛以180分遙遙領先，拋離第二的阿士頓馬田93分，平治以76分排第三、法拉利得62分列第四。

今季的車手世界冠軍之爭，相信會是紅牛車隊的內鬥。（Getty Images）

比賽末段也出現駭人場面，由維修站以白胎起步的奧干，直到最後一圈才入站換胎，以符合乾地賽之下最少要用兩種輪胎作賽的規例，不過他入站之時，維修站入口竟已站滿了人，令他幾乎意外撞向人群，人們亦慌張走避，雖然最後沒有釀成意外，但場面非常驚險。

從奧干的車Cam更見場面驚險：