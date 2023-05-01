F1．阿塞拜疆站｜戰車入維修站險撞人群　車Cam片極驚險嚇壞車手

想當年的旺角行人專用區，熙來攘往，若果有一架時速80公里的車突然駛過，後果不堪設想。

剛結束的F1阿塞拜疆站，就出現了巴庫「行人專用區」。Alpine車手奧干末段進入維修站時，突然有人群在維修站入口，險象環生，幸好未有造成任何人受傷。



在巴庫街道賽道，練習賽﹑排位賽偶有意外發生，Alpine的奧干（Esteban Ocon）與哈斯的侯根保嘗試「一胎走天涯」，整場賽事也利用硬胎，末段一旦有機會出動安全車，可惜他們的如意算盤打不響，為了符合乾地賽之下最少要用兩種輪胎作賽的規例，奧干到最後一圈才換胎，結果以第15位衝線。

奧干最後一圈才換胎，結果以第15位衝線，未能取得積分。（路透社）

F1車手在賽場上爭分奪秒，進入維修站亦保持一定速度，直至維修站範圍界線前，才短時間煞掣，以阿塞拜疆站規定的維修站時速上限80公里行駛。奧干最後一圈入站，從時速300公里的直路入站，同樣在最後階段才煞掣，當他轉入維修站時，才驚覺一群工作人員站在入口附近。奧干的戰車當時距離駛至人群只得2﹑3秒左右，工作人員立即走避閃開，險象環生，幸好沒有造成任何人受傷，奧干有驚無險完成換胎。

事實上，奧干入站前，帶頭的紅牛車手佩雷斯已即將衝線，工作人員們已開始準備一系列賽後儀式，讓三甲戰車能停泊在維修站入口附近的位置，但他們似乎忘記了奧干當時尚未換胎。

奧干的戰車以時速80公里，與工作人員擦身而過，這一幕出現在直播畫面時，天空體育台的著名主持人Ted Kravitz非常生氣，怒道：「事情結果可以非常、非常不一樣」，他透露自己在事件發生前，曾提醒該處的保安，「我才剛剛提醒他們，還有兩架車未入站的。」

國際汽聯（FIA）發言人表示會調查事件，Ted Kravitz直指一切是FIA的錯，「人群其實是FIA審核的攝影師，是FIA負責人指示他們可以去那裏的，所以是FIA的責任而不是阿塞拜疆的責任，所以FIA中負責這區域的人被FIA召見了，簡單來說，就是FBI在調查自己。」他最後強調：「這一課大家都要好好記住，FIA總是強調一切要以安全為先，那就要知道什麼情況下才能安全地放人進來。F1今天真是逃過一劫。」

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奧干「車Cam」片流出：

奧干賽後談及此事，提出為何要在賽事未完成的時候，已經要在維修站準備頒獎禮，「當時我以300公里時速進入維修站，我在最後一刻才煞車，然後我看見一群人，這十分瘋狂，一旦我錯過煞車點的話，後果將會不堪設想。」

雖則維修站有速度限制，限制每站都不一樣，在阿塞拜疆站，維修站限速80公里，比起平時在賽道上以2﹑300公里飛馳的速度當然慢得多，但80公里的「慢」只是相對而言，其實也絕不「慢」，加上F1戰車的前翼等部件也十分鋒利，被形容為「行駛的刀片」，若以80公里時速撞到人，後果可以非常慘烈，而這種意外，在F1史上曾有發生、也有人因而傷亡。

F1維修站危險處處，就如2018年巴林站，當時效力法拉利的拉高倫（Kimi Raikkonen）以為換胎完成，駛出時卻不慎撞中其中一名機械士，導致對方左腳兩處骨折。

維修站入口有一群人聚集，一旦奧干有失誤的話，後果可以很嚴重。（Twitter截圖）

今季F1完整賽程：