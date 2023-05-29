德乙升班大戰神劇本　超長補時改寫一切　漢堡球迷瘋狂慶祝變黯然

黃興桂名言「未完場唔好慶祝住」，在體育界可謂經常出現。

德乙昨（28日）晚迎來煞科戰，漢堡與海登咸須爭奪最後一個直接升班名額。其中海登咸自下半場起便一直落後，漢堡則憑藉早段入球，一直保持領先優勢，直至聽到球證鳴哨完場，漢堡球迷才興奮地衝出球場，以為球隊能重返德甲而大肆慶祝。

他們已等到完場才慶祝——不過遺憾的是，另一邊還未完場。



今屆德乙與德甲一樣，冠軍爭奪戰需要鬥到最後一輪，而戲劇性程度甚至更勝德甲。賽前達斯泰特以67分排榜首領先3分，至少已確定來季升上德甲；64分的海登咸跟63分的漢堡之間則以1分之差在第2和第3位，需要在這輪煞科戰中，決定誰能獲得最後一個直接升班名額，最終名列第3的將要與德甲倒數第3踢附加賽。

德乙煞科戰，海登咸須與漢堡爭奪最後一個直接升班名額。（Getty Images）

若達斯泰特末輪作客格雷特霍夫落敗，而海登咸擊敗雷根斯堡的話，海登咸就有機會追至同分並靠較佳得失球贏德乙冠軍。若果漢堡最後一輪擊敗辛特侯遜而海登咸失分，他們就可以升上次席直接升班。

煞科日前德乙榜首三強形勢

【1】達斯泰特（67分/+21）；最後一場對手：作客格雷特霍夫

【2】海登咸（64分/+30）；最後一場對手：作客雷根斯堡

【3】漢堡（63分/+24）；最後一場對手：作客辛特侯遜



漢堡這個名字，相信球迷應該不會陌生，他們過去曾6奪德國頂級聯賽冠軍，但2017/18球季因戰績不佳而降班跌入德乙，至今仍未能重返德甲。今場比賽漢堡面對榜尾的辛特侯遜，第3分鐘便已經先開紀錄。他們要做的事情很簡單，就是贏下這場比賽，然後祈禱海登咸失分。

漢堡在第3分鐘便由桑杜姆比（Jean-Luc Dompe）先開紀錄。（Getty Images）

形勢發展如漢堡所願，海登咸在下半場竟被排在第17位的雷根斯堡連入兩球，雖然兩分鐘後因烏龍球而追回至1：2，不過由於漢堡領先，如另一邊戰局不變，海登咸這場必須要擊敗對手才能奪得直接升班名額。

兩邊比賽的比數，直至法定時間完結都沒有改變，隨着補時5分鐘球證鳴哨完場一刻，漢堡以1：0擊敗辛特侯遜，若各場比賽維持此時紀錄完場，漢堡就會升上積分榜第2位，直接升班名額可謂已在手中。等待了5年的漢堡球迷悉數衝出球場，與場上球員慶祝重返德甲——但他們開心只持續了數分鐘，因為很快便傳來海登咸連入兩球反勝的消息。

難以置信的球迷開始拿起電話確認戰況，原來海登咸那邊給出了11分鐘的長補時，而且他們在補時第3分鐘憑十二碼追平後，再在補時第9分鐘門前混戰破網，最終以3：2奇蹟反勝雷根斯堡，更因為原先排榜首的達斯泰特落敗，以0：4不敵格雷特霍夫，海登咸因而後上，以得失球優勢奪得今季德乙冠軍。

德乙榜首三強煞科日賽果

格雷特霍夫 4：0 達斯泰特

雷根斯堡 2：3 海登咸

辛特侯遜 0：1 漢堡



煞科日後德乙榜首三強形勢

【1】海登咸（67分/+31）*直接升班

【2】達斯泰特（67分/+17）*直接升班

【3】漢堡（66分/+25）*踢附加賽爭取升班



得知球隊無法直接升班的漢堡球迷心情頓時由天堂跌落地獄，本來歡慶的球場隨即一片愁雲慘霧。不過他們仍存有希望重返德甲，就是在接下來兩回合的附加賽中，擊敗為護級而戰的史特加。

值得一提的是，這是海登咸自1846年創會至今，首次升上德甲。漢堡主帥添禾特（Tim Walter）賽後亦大方恭喜對方：「今天我們做好了自己的工作，不過海登咸亦一樣。因此，我恭賀他們能夠升班。」漢堡上季同樣以第3名身份獲得升班附加賽資格，但最終他們以1：2不敵哈化柏林。