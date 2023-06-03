英超人物誌｜基羅拿華斯兩度敗走豪門　贏盡錦標不及能夠上陣可貴

英超尾二一輪，英格蘭老牌球會諾定咸森林主場爆冷一球擊敗阿仙奴，主帥谷巴逐一與33名今季落過場的球員相擁，慶祝提早護級成功。

當中，又有多少人是今季新加盟的新臉孔？森林闊別英超23載，不惜大灑金錢，兩個轉會窗全力掃，合共羅致了誇張的29名新兵，最終如願避免成為「升降機」。

森林的新兵數字，與一支中型班的陣容差不多，芸芸新兵當中，最具名氣的必定是基羅拿華斯。這名哥斯達黎加門神效力過的都是豪門，由皇馬及PSG，一下子紆尊降貴來到升班馬。說到底，就算一名球員生涯贏盡錦標，但始終都是要有種「被需要」的感覺。



基羅拿華斯是森林上季29名新兵之一。（Getty Images）

諾定咸森林夏天已狂買21人繼續，冬季轉會窗繼續擴軍，即使在關窗前2小時，依然密鑼緊鼓，一口氣連簽3人，其中一人就是基羅拿華斯（Keylor Navas）。這名哥斯達黎加鋼門以36歲之齡首戰英超，取代因為大腿受傷而收咧的甸恩軒達臣（Dean Henderson）。

為森林把守最後一關，不時面對狂轟猛炸，拿華斯的左飛右撲鏡頭老是常出現，他半季為森林上陣17場失32球、撲出51球、成功撲救率達66.3%。不論拿華斯效力皇家馬德里或巴黎聖日耳門，單季聯賽亦未曾失超過32球，縱然是效力升班馬，在森林的日子拿華斯都同樣回味。

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拿華斯下半季為森林把守最後一關，失球比效力皇馬及PSG時的單季紀錄為多。（Getty Images）

「感謝神讓我有機會在諾定咸體驗一段如此美妙的旅程，這是難忘的3個月，我感到球迷無限量的支持，我享受為森林披甲的日子，尤其是在主場，球會與球迷也值得留在英超，而我們一同做到了。」

短短3個月，基羅拿華斯被森林球迷深深打動。（Getty Images）

拿華斯在豪門的輪迴

基羅拿華斯在2014年夏天由西甲的利雲特轉投皇家馬德里，一躍豪門，首季只能擔任卡斯拿斯的副手，翌季機會來了，在卡斯拿斯離隊後順理成章成為一號門將，在2016/17球季助皇馬稱霸西甲及歐聯，成為雙冠王後，翌季更以正選門將身份，助皇馬歷史性衛冕歐聯。

助皇馬衛冕歐聯，必定是拿華斯生涯高峰。（Getty Images）

這3季間，算得上是基羅拿華斯的生涯高峰，但好景不常，皇馬似乎不太安於拿華斯把關的現狀，2018年夏天簽入高圖爾斯，直接影響拿華斯的正選位置，他再度返回後備席，拿華斯沒有浪費時間，選擇在完季後離開班拿貝，並加盟另一豪門巴黎聖日耳門。

高圖爾斯的加盟，直接衝擊拿華斯在皇馬的正選位置。（Getty Images）

拿華斯隨即成為一號門將，協助PSG贏得法甲外，同時殺入歐聯決賽，可惜與錦標只差一步。不過，在皇馬的遭遇似乎再度重演，當拿隆馬2021年加盟PSG，拿華斯的位置再一次被動搖，時任主帥普捷天奴選用了「兩全其美」的方法，拿華斯與當拿隆馬輪換上陣，但對兩人、對球隊都不是最佳的選項，直至改由加迪亞執教後，當拿隆馬的位置愈來愈穩。

基羅拿華斯加盟PSG曾經是正選門將。（Getty Images）

兩度效力豪門，基羅拿華斯的軌跡也是高開低收，取得正選再贏獎盃，其後被新加盟的後起之秀取代。拿華斯贏盡歐聯、世冠盃、西甲、法甲等殊榮，但一名守門員若坐在後備席，就算贏得再多的獎牌也是徒然。說到底，一名守門員要的是落場把關、是被球隊需要。

「我不喜歡在巴黎的狀況，當你加盟一隊球隊時，你有責任為球隊貢獻，希望球隊需要你的幫助。落場披甲對所有球員同樣重要，因為這不只是我們的工作，而是我們喜歡做的事，我希望在巴黎找回上陣的喜悅，但我在訓練時加倍努力，但我還是沒有上陣的機會。」

兩度效力豪門，基羅拿華斯的遭遇也差不多。（Getty Images）

陷入迷失 國家隊成救命索

遇上迷惘，幸好拿華斯還有一個地方需要他——哥斯達黎加國家隊，更加是拿華斯的救命索。

「國家隊對我的生涯有莫大幫助，即使我（在球會）沒有太多上陣時間，在隊中過得不如意，或者我在隊中是可有可無。當我返回國家隊，我要證明自己是值得正選的位置，我每一場都傾盡全力，而在國家隊的氛圍完全不同，令我重拾對足球的樂趣，同時令我的心態變得不一樣。」

縱然在球會不受重用，回到國家隊，拿華斯重要依然。（Getty Images）

卡塔爾世界盃，拿華斯正選為哥斯達黎加把關，分組賽首戰慘吞西班牙7蛋，把關上及決定上皆有不足，隨後更被國內媒體以「可恥」、「荒謬」來形容，其後隨即反底，為哥斯達黎加力保不失，並以一球擊敗日本，重燃出線希望。生死一戰鬥德國，縱然他力挽狂瀾，哥斯達黎加依然以2：4飲恨，最終力戰下出局。

縱然哥斯達黎加在分組賽曾經慘吞7球，最終都無緣出線，但拿華斯在世界盃前近3個月沒在正式賽事上陣，交出這種表現至少向一眾球會說明，拿華斯依然有心有力。

拿華斯即使在世界盃曾失7球，其後愈戰愈勇，證明自己依然有能力。（Getty Images）

8年前與英超擦身而過

基羅拿華斯以36歲之齡才登陸英超，其實在8年前，他一度與奧脫福無限接近。2015年，皇家馬德里持續求購迪基亞，而基羅拿華斯就是交易的一部分，可惜臨門一腳泡湯，亦是流傳後世的「Fax機事件」。

當時的拿華斯連行李也趕不及收拾，已到達機場準備登機前往英國，卻在最後一刻出現戲劇性的反轉，效力曼聯的願望突然一下子落空，拿華斯都不禁落下男兒淚，「當轉會窗正式關上後，當你發現原來一切都會在短時間內扭轉，我一下子未能接受，當我回到家中，就在妻子旁邊哭了，這是我生涯中最差的一天。」

基羅拿華斯只是在英超短短3個月，即使他大有可能不再留在森林，但拿華斯都不愁下家，盛傳4間英超球會對他有意思，熱刺與車路士亦是潛在買家。無論如何，對拿華斯來說，球隊規模或不是最重要，反而給予他穩定的出場機會，令他感覺被需要或許更重要。