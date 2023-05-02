人物誌｜比素別樹一格首膺世界冠軍　改變桌球潮流的先驅者

比利時球手比素先淘汰奧蘇利雲，4強大落後下反勝斯佳輝，決賽再力克沙比，首度在世錦賽封王。這名光頭的比利時球手，看似老成，其實只得28歲，是史上首位「90後」世界冠軍。

「我從未看過一個像他（比素）一樣有天份的球手。」奧蘇利雲在今年世錦賽8強出局後如此說道。究竟他的天份有多高？從比素擊敗「火箭」後透露自己如何備戰，大概略知一二，就讓我們一同認識這名新科世界冠軍。



說起比素（Luca Brecel），早在11年前打響名堂，無獨有偶，成名地也是克魯西布劇院（Crucible Theatre）。2012年，比素以17歲46日之齡，成為史上最年輕在這桌球殿堂在出戰的球手，即使當時以5：10不敵麥佳亞（Stephen Maguire），但外界對這名比利時新星也寄予厚望。

當年世錦賽首圈出局後，想不到勝仗一等就是11年，直至今年，比素才迎來世錦賽首勝，首圈險勝華頓（Ricky Walden）過關。這名比利時球手打破宿命後豁然開朗，遇強越強，即使面對馬克威廉斯﹑奧蘇利雲﹑斯佳輝及沙比，比素也逐一擊破，最終成為今年的世界冠軍，再一次在克魯西布劇院打響名堂。

桌球世錦賽｜比素突破心理關口首度膺世界冠軍 沙比轟147也徒勞

比素首度贏得世錦賽冠軍，喜極而泣。（Getty Images）

我從未看過一個像他（比素）一樣有天份的球手，他的才能是與生俱來。 奧蘇利雲

才華橫溢的比素

「火箭」奧蘇利雲當年同樣以17歲之齡首戰世錦賽，今次8強遇上比素，曾經領先局數10：6，想不到被比素大逆轉，一口氣連贏7局。類似的劇本在4強再上演，中國球手斯佳輝曾經大幅領先14：5，比素更連取11局，又一次反勝對手過關。

時有出位言論的奧蘇利雲，不敵比素後，沒有抱怨太多，而是對落敗表示甘拜下風，「如果今場是拳擊比賽，早就結束了。我從未看過一個像他（比素）一樣有天份的球手，他的才能是與生俱來，他的打法具觀賞性，我希望再看他的比賽。」

比素連續兩圈反勝對手過關。（Getty Images）

比素在9歲開始接觸桌球，12歲已在比賽中「起Break」打出過百度，2009年贏得歐洲U19錦標賽冠軍，其後更曾爆冷擊敗名將「白旋風」韋特（Jimmy White）及杜靴迪（Ken Doherty），當年的比素就只得14歲，這就是奧蘇口中所講的「與生俱來的天份」。

對斯佳輝一仗，比素在第22局「起Break」時，白波一次極近紅波，平常都不是一個起手機會，但比素一於少理，大力一篤「薄批」紅波，並緩緩溜入中袋，白波則撞向另一邊中袋的袋口反彈，連撞6次「Cushion」後，調教在檯面上方的顏色波繼續攻勢，同時展露他的天賦。

帶領桌球新潮流的先驅

常言道，上天是公平的，當你天份愈高，人就愈懶惰，這句說話應用在比素身上，絕對沒有錯，即使是世錦賽這種大賽，他也保持既有的生活習慣。

「我不會刻意練習，可能維持數星期或一個月，我只想享受，只是參加派對。」就算對手是奧蘇利雲，模式也沒有不同，「比賽前，我通常出外與朋友消遣，與朋友打FIFA（足球遊戲）﹑飲酒，直至清晨6﹑7點才睡，完全沒有練習。當我擊敗馬克威廉斯後，我照常外出，直至第二朝5﹑6點才回去，當時我更『醉到痴線』，這是與別不同的備戰方法。」

比素沒有為了大賽而加緊練習，反而是繼續其生活模式。（比素Instagram截圖）

比素的生活習慣，與自律二字相距甚遠，偏偏天份足以彌補他的懶惰。除此以外，比素的比賽心態也對發揮很有幫助，「我一直保持自己的風格，這一點我不驚訝，我心中也有B計劃，但我永遠都不會選擇，我喜愛勝利，但也不介意落敗。」就是這是心態，比素無論在任何場合，順境或逆境，他也保持自己一貫的打法。

比素的球風打法進取，別樹一格，奧蘇亦直言「只有他（比素）才可這樣打波」。6屆世界冠軍戴維斯（Steve Davis）直言，比素有可能是新時代的先驅者，「比素打法像是顛覆我們對桌球的想法，他的打法悅目外，又可以保持其平衡，為桌球帶來更多的多樣化。他彷彿告訴年輕球手，毋須研究每一球，看到機會就出手，憑你的直覺擊球，他正在帶領另一種球風，或許慢慢取代傳統的打法。」

比素的打法別樹一格。（Getty Images）

比素是前列中少有的非英籍球手，如今在世錦賽封王，打破近年英國球手的壟斷，13年來首名非英國籍球手奪冠，亦是歐洲大陸首人成為世界冠軍。比素希望他的成功，為比利時﹑甚至歐洲其他國家有正面作用，有更多來自不同地區的球手躋身前列，而非全都是英倫三島球手。

比素在場外的言論同樣進取，他曾經批評英國新一代球手只顧社交網站及金錢，而非單純為了桌球，令到英國桌球逐漸有青黃不接的現象。

看似老成的比素，今年只不過是28歲，在不少長青樹依然屹立的桌球壇，他也只是個後浪。經歷今次世錦賽，比素除了展示他的桌球天賦外，場外更有不少搶鏡言論，似乎一名桌球明星即將誕生。