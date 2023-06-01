港超聯︱南區多人離隊下添外援　劉學銘生涯規劃有變：差不多退

冠忠南區在過去一季贏得球會史上首個頂級聯賽錦標——菁英盃，該隊周四（1日）舉辦慶功宴，邀請全隊上下及贊助商出席。



主席陳文俊透露，已確認數名球員離隊，包括他聲言被「高薪挖角」的杜度、中鋒慕沙、退役的謝德謙及翼鋒簡嘉亨；守將劉學銘亦暫未在新季名單內。



「有入就有出，我們找了個可勝任簡嘉亨位置的球員，加上陳傲軒也踢得，沒理由重複。」他又指，傑志借將何振廷等會回歸「藍鳥」，但有信心可再借用陳傲軒。

南區主席陳文俊透露來季組班已齊腳。（袁志浩攝）

陳文俊稱，球會基本上已「齊腳」，6名新兵有3位是外援，且全數有港超經驗，「（來自）前列、榜尾球隊都有，非全部正選人腳，有些是U22球員。」

他表示，來季班費維持約900萬港元，目標是踢好波，「（聯賽）排名前四，偷雞一個半個盃都開心」，並強調從球會管理層角度，沒想過踢亞洲賽，「有得打當然打，但對我們這些小型球會來說，不是很熱衷。一闊三大，是會多了曝光，但同時多了負擔，只是球迷想打（亞洲賽）。」

劉學銘（後排右六）指自己留隊機會不大。（袁志浩攝）

劉學銘或離隊 未來方向有變：全盛期已過

劉學銘受訪時承認留隊機會「應該不大」，他坦言自己想有改變，若然離開南區，亦已有完美結局。「今年回南區，達成在這裏的100場（里程碑），又拿了冠軍，完成一直做不到的事。現在跟兩間（港超）球會商討中，但要視乎未來計劃如何。」被問到生涯規劃方向，今年將踏入28歲的他給出令人意外的答案，「我覺得自己差不多退......近幾年球圈很不穩定，不想到30多歲才搵其他工作做。自己最全盛時期已過，要開始想之後的事。」

他不諱言仍想隨港足參戰明年1月的亞洲盃決賽周，但知道可能性不大，「始終相同位置上競爭很大，不會說放棄但很困難。在港隊，我入選過踢過也出線（今屆亞洲盃外圍賽），雖然參與時間不多，算是階段性圓夢。」

南區在菁英盃決賽贏得冠軍，這場決賽亦是劉學銘在南區的第100場比賽。（IG@lauhokming）

另外，身兼港超聯會發言人的陳文俊指，對來季港超隊數「無特別要求」，「最重要健健康康，先『（數）量』有保證，我同意『質（素）』有參差，但總比幾年前只得6、7隊好。」他又透露今季票房共享「成績」理想，如無意外下季會繼續這項安排。